“Lo conosciamo tutti”, Charlotte Casiraghi dimentica il marito con un famosissimo italiano

Charlotte Casiraghi, sapete con chi è stata fidanzata la bella principessina prima di incontrare Dimitri Rassam? Il lui in questione è un italiano famosissimo, lo conosciamo tutti molto bene.

Hai capito Charlotte Casiraghi? La bella figlia di Carolina di Monaco lascia tutti a bocca aperta. Prima di Dimitri, nel suo cuore c’era lui, un conosciutissimo italiano. Ecco di chi si tratta.

Charlotte Casiraghi, la principessa più chiacchierata del principato

Figlia di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, Charlotte continua ad attirare l’attenzione dei mass media. La bella principessina è sempre protagonista di cronaca rosa, insieme alla sua famiglia. I tabloid francesi e non solo, sono da sempre interessati alla sua vita sentimentale che, a dire il vero, ha sempre attirato la curiosità di tutti, per via degli amori tormentati che la Casiraghi ha vissuto.

Oggi, la bella Charlotte è felicemente in coppia con Dimitri Rassam che l’ha resa mamma del piccolo Balthazar. I due sembrano complici e affilati in ogni occasione e anche in alcuni diversi scatti realizzati recentemente al mare, in Corsica, appaiono felici.

La famiglia allargata, tale poiché lei ha un altro figlio nato dal precedete compagno, Gad Elmaleh e lui è ha una bambina di 11 anni, nata da una relazione con una modella russa, sembra funzionare perfettamente. Ma lo sapevate che prima di incontrare Dimitri, l’affascinante Charlotte è stata fidanzata con un famosissimo italiano? Si tratta di lui, è conosciuto in tutto il mondo. Che colpaccio!

Chi è italiano che ha fatto perdere la testa alla principessa

Charlotte Casiraghi prima di sistemarsi, definitivamente si spera, con Dimitri Rassam, ha avuto diversi amori. Dopo la rottura con il compagno Gad Elmaleh (il caricaturista marocchino con il quale aveva sperato di rimanere in coppia per sempre), da cui ha avuto anche un figlio, la figlia di Carolina di Monaco ha perso la testa per un italiano: si tratta di Lamberto Sanfelice.

Il noto regista di origini partenopee, spesso protagonista dei salotti monegaschi, e la principessa Casiraghi, si sarebbero frequentati per diverso tempo. Il colpo di fulmine è avvenuto al primo incontro. I due si sono conosciuti grazie alla cognata di lei, Beatrice Borromeo, che ad un evento mondano li ha presentati.

Charlotte e Lamberto sono stati paparazzati più volte, complici e felici, per le strade parigine o mentre si scambiano baci teneri su una terrazza. Lamberto Sanfelice è stato uno dei fidanzati più importanti della attrice Nicoletta Romanoff, ex compagna dell’attore Giorgio Pasotti ed oggi invece moglie di Federico Albera con cui ha avuto una figlia, la piccola Anna.

Lamberto Sanfelice e la principessa monegasca si sono incontrati in un periodo molto delicato per la Casiraghi che stava facendo i conti con la fine di un amore, quello con Gad Elmaleh, che le aveva distrutto il cuore.

Secondo la rivista francese Voici, Charlotte e Lamberto Sanfelice hanno sempre avuto intenzioni piuttosto serie ma poi il loro flirt è terminato come un fuoco di paglia. Dopo la fine della sua relazione con il regista italiano, Charlotte poi ha incontrato Dimitri Rassam e da quel momento i due sono diventati inseparabili.

Dopo un breve fidanzamento ufficializzato nel 2018, nel 2019 Dimitri e Charlotte si sono sposati con una cerimonia intima nel Principato monegasco e poi nello stesso anno, qualche mese più tardi, con rito religioso. I due sono genitori di Balthazar.

Per quanto riguarda invece Lamberto Sanfelice, non ci sono molte informazioni. Il regista mantiene la sua vita privata lontano dai riflettori nonostante lui sia sempre dietro l’obiettivo. Dopo il flirt con Charlotte Casiraghi, non è stato beccato più in compagnia di nessun’altra donna.