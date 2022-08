Treviso: incidente stradale a Pederobba, perde la vita un 64enne

Ennesimo incidente stradale nelle vie di Treviso, stavolta a Pederobba, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita in seguito all’impatto con un’automobile.

L’uomo guidava uno scooter e sul mezzo c’era anche la moglie che ora è in fin di vita, mentre è illesa la ragazza alla guida della Mazda.

Incidente mortale a Pederobba

Impressionante il numero di incidenti che sta coinvolgendo in questi giorni le strade trevigiane, l’ultimo in ordine di tempo è quello avvenuto oggi in Via Valcavasia, lungo la strada provinciale 26 a Pederobba.

L’ultimo bilancio della provincia di Treviso in merito agli incidenti stradali, riporta di ben 7 morti in sole due settimane. Sono dati impressionanti e comprendono l’ultima tragedia, avvenuta appunto questo pomeriggio.

Siamo intorno alle 15.30 quando una Mazda guidata da una ragazza di 23 anni va a schiantarsi contro uno scooter dove viaggiano un uomo di 64 e la moglie di 58 anni.

Lo scontro frontale della vettura guidata dalla donna di Bassano del Grappa è stato davvero violentissimo, infatti lo scooter che viaggiava in direzione opposta ed era diretto verso Possagno, è finito in un fosso a lato della strada.

Il conducente si chiamava Mauro Bittante ed è morto sul colpo, come la compagna era originario di Asolo, quest’ultima però si è salvata, tuttavia si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Treviso.

La donna è in pericolo di vita e i soccorritori, giunti sul luogo dell’incidente, hanno subito chiesto l’ausilio dell’elicottero per trasportarla il più velocemente possibile in ospedale, mentre per Bittante non c’è stato nulla da fare, l’uomo era infatti deceduto già all’arrivo dell’ambulanza.

Le indagini

La ragazza che guidava l’auto è in stato di shock e i Carabinieri attendono che si riprenda per poter sentire la sua versione dei fatti.

Anche lei si trova in ospedale per accertamenti, tuttavia le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri di Montebelluna, i Vigili del Fuoco di Montebelluna e quelli di Asolo, oltre ovviamente al personale del Suem 118.

Le squadre stanno lavorando per effettuare i consueti rilievi e ovviamente anche la circolazione ha risentito di questo tragico incidente, infatti si sono create lunghe code lungo la provinciale chiusa al traffico per diverse ore.

Bittante era membro dell’associazione ‘Cinofili La Marca‘, che si stringe al dolore dei familiari e i cui membri pregano per la guarigione della moglie.

Grande amante degli animali e molto conosciuto ad Asolo, Bittante ha lasciato un vuoto enorme fra la comunità del paese e anche il primo cittadino di Pederobba, Marco Turato, si è espresso in merito alla vicenda sottolineando la pericolosità della provinciale teatro del sinistro, non nuova a episodi analoghi.

Il sindaco si è stretto al dolore dei familiari, invitando tutti gli automobilisti alla massima prudenza.