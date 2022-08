Griglie del forno incrostate e arrugginite, risolvi con questo ingrediente che usi per cucinare

Ecco che vi sveliamo come mantenere pulite le griglie del forno con questo ingrediente miracoloso, lo usiamo tutti in cucina, ogni giorno.

Continuate a leggere l’articolo per scoprire qual è l’ingrediente miracoloso e la procedura giusta da fare per rimuovere lo sporco più incrostato dalle vostre griglie.

Come pulire il forno e le griglie in modo impeccabile

Se vuoi che il tuo forno rimanga in buone condizioni, devi sapere come pulirlo correttamente. Tieni presente che se si accumula molto grasso o lasci che lo sporco si attacchi alle pareti, è possibile che prima o poi il forno finisca per deluderti; cosa che di certo non vorresti che accada.

Per fortuna, c’è un trucco virale per pulire il forno in una manciata di secondi che sicuramente ti sorprenderà. Quando pensi di pulire il tuo forno, sicuramente il tuo viso cambierà e non ne avrai affatto voglia. Non ti biasimiamo. La verità è che fare questo lavoro non è affatto piacevole. Ma se vi dicessimo che esiste un trucco che è già diventato virale e che consiste nell’uso di un semplice limone?

Il limone è il segreto per un forno pulito e, sebbene richieda un po’ di sforzo, questo trucco renderà la pulizia del forno molto più semplice. Il trucco per le pulizie arriva da TikTok, dove vengono forniti tutti i tipi di consigli per pulire la casa. In sostanza, il trucco che suggeriscono è quello di prendere una ciotola adatta al forno, metterci due limoni, riempirla d’acqua e metterla in forno. Nello specifico, quello che dovete fare è tagliare in quarti dei limoni, metterli in una teglia e coprirli con acqua.

Quindi, preriscalda il forno a 200 gradi. Una volta raggiunta la temperatura, mettete i limoni in forno e fateli cuocere per 30 minuti. Trascorso il tempo, spegnete il forno e togliete il contenitore dal forno. Immergi una spugna o uno straccio nella miscela, quindi usalo per pulire a fondo l’interno.

Per evitare di scottarti, aspetta che l’acqua si raffreddi un po’ o indossa i guanti. L’umidità che verrà sprigionata, assieme al potere di questo meraviglioso frutto, vi facilità il processo di pulitura. C’è un avvertimento riguardo a questo trucco. Non è progettato per un forno che non viene pulito da un anno. Questo trucco è pensato per coloro che tengono il passo con la manutenzione del forno.

Se desideri una pulizia più profonda, dovrai utilizzare un altro ingrediente che ti sveliamo di seguito!

Ecco l’ingrediente da cucina che farà il miracolo

Non tutti lo sanno, ma il metodo migliore per rimuovere le incrostazioni più ostinate dalle griglie da forno è quello di combinare due ingredienti da cucina.

Stiamo parlando del sale e dell’aceto bianco. Tutto quello che dovete fare è mixare questi due ingredienti all’interno di una busta, chiuderla e agitare.

A quel punto, dovrete inserire la vostra griglia all’interno della busta e lasciare che riposi per qualche minuto o anche delle ore.

Quindi, con una spugnetta o un panno, passate su tutte le linee della griglia in modo che lo sporco si rimuova rapidamente.

Conoscevate questo metodo? Fatecelo sapere!