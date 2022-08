Baby gang in chiesa a Padova: incendiato crocifisso

Baby gang in chiesa a Padova, vandali entrano in bici e appiccano il fuoco in confessionale. Non si accorgono però dei testimoni.

I fatti si sono svolti nel padovano e più precisamente a Pionca frazione di Vigonza. Un gruppo di vandali si è recato in chiesa ed è entrato direttamente in bici percorrendo le navate e ha appiccato il fuoco. Sono stati smascherati e sono tutti giovanissimi.

Baby gang in chiesa in bici

Un fatto che ha scosso la popolazione di Pionca. Soprattutto perché questi atti vandalici non sono nuovi per i residenti in zona. Una baby gang ha ben pensato di entrare in chiesa in sella alla bici e di creare scompiglio.

Dopo aver raggiunto il confessionale e aver prima preso dei lumini dalla navata d’ingresso hanno deciso di passare all’azione. I giovani hanno acceso i lumini e sono entrati in confessionale e hanno appiccato il fuoco.

La baby gang ha dato fuoco ad un crocifisso presente all’interno del confessionale. Fortunatamente però la banda è stata notata e un presente in chiesa ha visto il fumo sprigionato dal principio di incendio.

L’uomo ha prontamente avvisato le autorità che sono arrivate e hanno colto sul fatto due dei giovani.

Carabinieri sul posto

La baby gang entrata in chiesa nel padovano che ha incendiato il crocifisso ha smosso la coscienza di molti cittadini. Un fatto riprovevole secondo la comunità che fa riflettere sui giovani e sui continui atti vandalici nella zona.

Una pattuglia di carabinieri ha raggiunto la chiesa a Pionca e due ragazzini sono stati individuati. Si tratta di un 13enne e di un 14enne già conosciuti alle forze dell’ordine. Per gli altri componenti invece si sta procedendo con l’identificazione.

Il parroco ha preferito non interviene per ora ma i residenti e i parrocchiani hanno dato un quadro della situazione attuale. Non è la prima volta che si verificano atti di danneggiamento a strutture impiegate per la comunità. Un esempio lampante è quello del tendone montato nella frazione per la sagra del 9 Settembre.

Il tendone era stato montato nuovo di pacca per agevolare la festa programma ma è stato subito rovinato dopo un’incursione inattesa. La preoccupazione dei cittadini è rivolta ai giovani allo sbando e ai livelli in cui siamo arrivati. Bruciare un crocifisso in pieno giorno senza paura di essere scoperti denota il poco rispetto per la tradizione e per gli altri. Questo porterà sicuramente a nuove misure emergenziali per contenere il fenomeno baby gang.

Due parrocchiane hanno dichiarato che l’omertà tra i giovani è ben presente quando invece l’unica cosa sensata è segnalare. Viene lamentata dalle due donne anche la mancanza dei genitori in presenza per molti ragazzini. Ma anche la noia e la mancanza di svago hanno una parte importante a loro avviso.