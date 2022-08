By

A Ruslan Malinovsky risponde nel secondo Ismael Bennacer: tra Atalanta e Milan finisce 1-1. Il Napoli, invece, trascinato dal nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia, tre gol in due gare di Serie A, ne fa quattro al Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che oggi ha anche visitato il murale dedicato a Diego Armando Maradona. Pareggio anche tra Bologna e Verona e nel derby toscano tra Empoli e Fiorentina

Ieri l’Inter, invece, ha vinto facile contro lo Spezia nel debutto a San Siro, mentre la sfida tra Torino e Lazio è finita a reti bianche. Domani in campo la Roma di José Mourinho, ma senza Georginio Wijnaldum, e la Juventus di Massimiliano Allegri.

Serie A, il Napoli (ancora) a valanga. I campioni d’Italia del Milan pareggiano contro l’Atalanta

Khvicha Kvaratskhelia è balzato agli onori della cronaca (di calciomercato) per un nome ai limiti dell’impronunciabile, quasi un codice fiscale. Il nuovo esterno del Napoli, 21 anni, georgiano, però, ora si è presentato per quello che è. Con tre gol in due partite, due segnati oggi, infatti, sta facendo dimenticare ai tifosi partenopei l’ex capitano, Lorenzo Insigne, e sta trascinando la squadra di Luciano Spalletti a suon di goleade.

Se nella prima giornata, gli azzurri erano riusciti a superare l’Hellas Verona imponendosi per 5-2 al Bentegodi, oggi, al debutto, tra le mura amiche, hanno schiantato il Monza del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e Adriano Galliani per ben 4-0. Ai due gol di “Kvara”, infatti, si sono aggiunte anche le reti di Viktor Osimhen e del difensore (anche lui un nuovo acquisto) Min-Jae Kim.

Tra l’altro, in giornata, l’ad dei brianzoli aveva anche visitato il murale di Diego Armando Maradona, mai dimenticato – è possibile? – numero 10 del Napoli e della Nazionale argentina.

I campioni d’Italia del Milan, invece, vengono fermati dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini sull’1-1. Ruslan Malinovsky, vicinissimo alla partenza a causa dei suoi attriti con il mister piemontese, ha giocato a sorpresa dal primo minuto e ha anche segnato il gol decisivo nel primo tempo. Nella seconda frazione, però, grazie anche a una grandissima prova di carattere dei rossoneri di Stefano Pioli, sono riusciti a riacciuffare il risultato pareggiando i conti con Ismael Bennacer.

A concludere il quadro delle partite giocate oggi, ci sono anche gli altri due pareggi tra Empoli-Fiorentina, partita giocata per 100 minuti a causa dell’infortunio dell’arbitro del match, Matteo Marchetti, e finita a reti bianche; e Bologna e i gialloblu di Verona. La gara del Dall’Ara ha visto il gol del solito Marko Arnautovic ad aprire i giochi e la risposta dell’ex Venezia Thomas Henry.

Quanto agli anticipi di ieri, alle 18:30, in due diverse partite non c’è stato nemmeno un gol: né tra Torino e Lazio, né tra Udinese e Salernitana. Un po’ più di emozioni, invece, a San Siro dove l’Inter ha salutato i suoi tifosi con un fantastico 3-0 ai danni dello Spezia. A finire nel tabellino del direttore di gara, prima Lautaro Martinez, poi Hakan Calhanoglu e, infine, Joaquin Correa.

Una fantastica rete di Domenico Berardi, campione d’Europa con l’Italia, ha regalato al Sassuolo di Alessio Dionisi i primi tre punti della stagione contro un Lecce ancora a zero.

Domani sarà il turno della Roma di José Mourinho, che farà il suo debutto all’Olimpico senza Georginio Wijnaldum, infortunato alla tibia e probabilmente fermo ai box per diverso tempo, contro la Cremonese e della Juventus ospite, a Marassi, della Sampdoria di Marco Giampaolo.

Serie A, la classifica provvisoria vede il Napoli guardare tutti dall’alto in basso

Mancano ancora due partite, è vero, ma il Napoli – che ha segnato nove gol e ne ha subiti solo due – è la regina della Serie A dopo due giornate: bottino pieno per gli uomini di Spalletti, così come per i nerazzurri di Simone Inzaghi – aspettando i giallorossi e la Juve, ovvio.

Seguono a quattro punti: Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Torino. Poi ci sono Roma e i bianconeri (con una partita in meno, appunto), Spezia e Sassuolo, fermi a tre punti. Un punto per Bologna, Salernitana, Empoli, Udinese e Verona. Restano a zero punti oltre a Cremonese e Samp (per cui vale lo stesso discorso fatto sopra), e le altre due neopromosse, Lecce e Monza.

Il campionato, comunque, è appena iniziato, e al momento si stanno ancora scaldando i motori. Intanto gli azzurri di Spalletti, bocciati sul calciomercato prima dell’inizio della stagione, hanno iniziato così bene che si dovranno iniziare a rivedere le quotazioni per una vittoria finale. È chiaro che è troppo presto per parlare di scudetto, ma si sa…chi ben comincia è a metà dell’opera. Inzaghi, Allegri e Pioli sono avvisati, e anche lo Special One.