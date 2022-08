Arrivata anche a Roma la Blue Punisher, ossia la droga sintetica più forte al mondo. La pasticca di md-ma era già stata trovata recentemente in un locale di Manchester.

Le pillole di questa potente ecstasy sono le più forti al mondo poiché contengono 5 volte di più della dose abituale.

Arriva anche a Roma la Blue Punisher

Dopo essere stata trovata recentemente in una discoteca a Manchester, la Blue Punisher è sbarcata in Italia, precisamente a Roma, dove le forze dell’ordine hanno trovato un pusher del quartiere Pigneto, in possesso delle famigerate pillole blu.

Sembra lo stemma di un supereroe la forma particolare delle pillole ma non hanno nessun superpotere, sono un rischio letale per la salute.

Come raffigurato anche dal teschi inciso sulla superficie blu infatti, possono portare alla morte proprio perché contengono dosi enormi di sostanze stupefacenti, per la precisione 5 volte di più del normale.

Sono molto pericolose e i Carabinieri hanno in arresto un uomo che nel quartiere Pigneto, alla periferia sud di Roma, le spacciava per strada.

Si tratta di un 25enne senza fissa dimora quello fermato dagli agenti di Piazza Dante, il quale è stato rintracciato dopo diversi giorni di indagini, in via del Pigneto.

L’uomo ha diversi precedenti e quando è stato perquisito dai militari, aveva nello zaino 18 grammi di hashish, 14 di marijuana, 3 di cocaina e 7 grammi della pericolosissima Blue Punisher.

Gli altri arresti a Roma

Tempo fa, le pillole con il logo del teschio dell’antieroe ‘The Punisher‘, vennero rinvenute in Inghilterra, in particolare in alcuni locali di Manchester e in un festival a Bristol.

In quel caso le versioni erano ancora più mortali delle consuete, infatti si trattava di pillole da 250 mg e 300 mg, potenzialmente mortali.

Ora purtroppo sono arrivate nella Capitale e ora gli agenti stanno interrogando il ragazzo per capire dove le abbia reperite e cercare di smantellare il traffico di questa sostanza.

Non è l’unico però ad essere finito in manette, infatti gli agenti del nucleo radiomobile di Roma hanno anche fermato un 62enne romano, il quale è stato controllato e sottoposto ai domiciliari.

L’uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di quasi 4000 euro in contanti di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Dopo aver controllato a fondo la vettura su cui è stato fermato in via Alessandrino, i Carabinieri si sono concentrati sulla sua abitazione, dove in un’intercapedine hanno trovato 13 dosi di eroina e altri soldi in banconote di vario taglio. Ovviamente tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato.

Anche un 27enne romano ha avuto una sorte analoga, infatti è stato fermato per un controllo in via Laurentina e aveva con sé marijuana e hashish, oltre ad altra droga nella sua abitazione, ma anche un bilancino, dei contanti e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, in zona Ostiense è stato tratto in arresto un 39enne egiziano in possesso di hashish, e poi ancora ci sono stati altri arresti in diverse zone della Capitale, a significare la gravità di un giro di droga ormai radicato in tutta Roma, ora implementato anche con la nuova mortale pastiglia blu.

Questo giro di spaccio deve essere assolutamente fermato e le forze dell’ordine dei vari commissariati lavorano costantemente come un corpo unico per smantellare il traffico di droga, destinata alle piazze e ai locali della movida.