“Famiglia allargata”, Briatore al settimo cielo: finalmente ha convinto la Gregoraci

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati una coppia per tanti anni. La showgirl calabrese e l’imprenditore di moda sono convolati a nozze nel 2008. Dopo anni d’amore e un figlio, Nathan Falco, nato nel 2010, i due hanno deciso di dividere le loro strade nel 2017 ma rimanendo in ottimi rapporti.

Nessun gossip malevolo e nessun pettegolezzo sul loro conto è mai venuto fuori. Briatore e la Gregoraci, a dispetto di ciò che tutti hanno sempre pensato e cioè ad un matrimonio di convenienza, si sono amati davvero e hanno costruito anche una meravigliosa famiglia.

I due vivono a Montecarlo, a 600 metri di distanza l’uno dall’altro e sono praticamente sempre insieme. La scelta è stata fatta per far sì che il figlio Nathan Falco possa godere della presenza di entrambi i genitori anche perché il bene tra i due ex coniugi è rimasto, segno che un amore che finisce può continuare ancora ad esistere sotto forma di affetto e rispetto.

L’imprenditore milanese ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica parlando della sua vita professionale ma anche di quella privata. Si è raccontato come compagno e soprattutto come padre.

Sapete che Nathan Falco non è il suo unico figlio? Briatore ha anche una figlia di nome Leni, nata da una relazione avuta tanti anni fa con la modella e conduttrice di fama internazionale, Heidi Klum.

Per diverso tempo, Briatore non ha avuto rapporti con sua figlia. Solo negli ultimi anni i due si sono avvicinati e finalmente si stanno vivendo appieno seppur non quotidianamente come accade con Nathan.

Elisabetta ha deciso però di fare un regalo al suo ex marito e di allargare la famiglia. In che senso vi starete chiedendo? Non c’è nessun ritorno di fiamma, almeno per il momento, né bebè in arrivo per Flavio ed Elisabetta.

Ma la showgirl calabrese ha sorpreso tutti decidendo di accogliere nella sua vita Leni e Heidi Klum, facendo sì che suo figlio Nathan possa godere della compagnia e della presenza della sua sorellastra.

La scorsa estate, per esempio, l’imprenditore è stato paparazzato sul suo yacht a Capri proprio insieme alla ex Gregoraci ad Heidi Klum e ai suoi figli Leni e Falco, esempio questo che la famiglia allargata funziona.