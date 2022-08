Eros Ramazzotti, perché è finita con Marica: “Ero sempre…” | Dopo anni parla lei

La famosissima Marica Pellegrinelli perde le staffe, proprio lei decide di lanciare una velata ma severa frecciatina all’amatissimo cantante, nonché suo ex marito, Eros Ramazzotti. Ecco tutti i dettaglia riguardo: cosa è successo realmente e quali sono le parole della donna.

Questi ultimi mesi sono stati particolarmente complicati per entrambi, i due appunto hanno deciso di prendere strade del tutto diverse e nonostante il loro distacco i social media sono esplosi ad ogni loro singolo movimento. Come ben saprete il noto cantante ha deciso inaspettatamente di tornare a creare un forte legame con una delle donne più importanti della sua vita. Stiamo indubbiamente parlando della nota conduttrice Michelle Hunziker, la quale ha ricoperto un ruolo fondamentale nella vita del cantante. Entrambi appunto dopo moltissimi anni dal loro divorzio sono apparsi nuovamente insieme con l’intento di riallacciare i rapporti in memoria del loro grande legame.

Il chiacchiericcio su entrambi quindi è aumentato ed appunto la nota ex moglie del cantante ha deciso di mettersi definitivamente da parte iniziando così una nuova relazione. Le appunto attualmente è felicemente fidanzata con un altro noto volto nel mondo della musica.

Con il quale ha intrapreso un nuovo cammino e la loro relazione continua a procede a gonfie vele. a differenza sua però il noto cantante è rimasto single, senza intraprendere alcuna conoscenza romantica. Nelle ultime ore però le parole della donna non hanno lasciato dubbi. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta realmente e cosa è effettivamente successo fra i due.

Marica Pellegrinelli e semplice ma dura frecciatina nei confronti del suo ex compagno di vita Eros Ramazzotti: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato negli ultimi gironi il chiacchiericcio che ormai da tempo circola sul loro conto è fortemente aumentato. Nonostante questo però entrambi hanno intrapreso strade completamente diverse. La nota Marica appunto attualmente è felicemente fidanzata con un noto dj olandese. In passato, durante un’intervista rilasciata al magazine F, aveva dichiarato:

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Ero sempre sola con i bambini. Finché non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso e infatti è finito anche il mio matrimonio“.

Attualmente però, anche se entrambi fanno parte del mondo della musica, la donna si sente molto più tranquilla nel condividere la sua quotidianità con lui. Appare appunto gioiosa e del tutto spensierata. Nelle ultime ore infatti ha deciso di pubblicare un video girato da lei stessa che ritrae lei insieme al suo compagno. Come descrizione ha inserito una frase apparentemente semplice e senza alcun significato specifico ma che in realtà potrebbe racchiudere una vera e propria frecciatina al suo ex marito, ovvero: “Fidanzatevi con qualcuno che vuole andare via dalle feste alla vostra stessa ora“.