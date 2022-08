“Di nuovo insieme”, l’indiscrezione: dopo il divorzio Briatore torna dall’ex moglie | Proprio lei

Spunta una nuova indiscrezione riguardo proprio il famoso imprenditore Flavio Briatore torna inaspettatamente con la sa storia ex moglie. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi i tratta e soprattutto come è nato il ritorno di fiamma.

Il famoso imprenditore torna a far parlare di sé per via di un presunto ritorno di fiamma. Come ben saprete in questi ultimi mesi abbiamo sentito molto parlare di lui proprio per via del suo allontanamento dalla nota conduttrice Elisabetta Gregoraci. La loro storia è giunta al capolinea ormai da diverso tempo ma nonostante questo i due hanno deciso di rimanere comunque in ottimi rapporti proprio per preservare la tranquillità del loro unico figlio Nathan Falco. In diverso occasioni appunto loro si sono mostrati molto disponibili per prendere parte alla vita quotidiana di entrambi.

In diverse occasioni appunto abbiamo visto la nota conduttrice restare al fianco dell’ex compagno di vita, anche in momenti di estrema necessità, rimanendo quindi comunque l’uno al fianco dell’altra. Quando appunto il noto imprenditore ha dovuto affrontare vari problemi legati principalmente alla sua salute la donna non ha esitato a porgigli il suo aiuto.

Questo ovviamente non ha fatto dubitare nessuno delle loro intenzioni primarie dal momento che più volte è entrambi hanno sottolineato il fatto che i loro comportamenti derivano semplicemente da un rispetto reciproco ed una forte stima. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e soprattutto cosa è successo negli ultimi giorni.

Dopo il divorzio l’imprenditore Flavio Briatore torna proprio da lei: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come ben saprete in questi ultimi mesi si è parlato molto del noto imprenditore, il quale insieme alla sua ex moglie ha deciso di prendere una strada del tutto diversa. Per quanto riguarda della nota conduttrice invece in questi ultimi giorni si è parlato molto del suo presunto avvicinamento al noto Giulio Fratini, il quale si è mostrato molto volenteroso nell’avvicinarsi a lei. Nonostante questo però i due non hanno mai fatto il passo decisivo ed anzi pare che la loro vicinanza sia già acqua passata.

Pare appunto che il noto imprenditore e la nota conduttrice si siano nuovamente avvicinati, sentimentalmente parlando. I due appunto tuttora si trovano in vacanza insieme, ovviamente in compagnia del loro unico figlio Nathan Falco. La giovane conduttrice appunto ha deciso di pubblicare alcuni scatti che li ritraggono insieme ed alcuni video di lei, in compagni del figlio e del nipote Gabriel che giocano davanti agli occhi dell’imprenditore. Tutto ciò ha innalzato un forte chiacchiericcio poiché la scena parava del tutto e strettamente familiare. Non ci resta quindi che attendere per capire effettivamente come andrà a finire fra i due.