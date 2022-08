“A Cortina proprio insieme a lui”, Ilary Blasi in trappola: le foto la inchiodano così

Ilary Blasi è stata scoperta a Cortina insieme a lui. Ecco chi è il famoso uomo con cui ha cenato insieme.

In questo ultimo mese molte notizie sono trapelate riguardo il motivo della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma al momento nessuna di queste è stata confermata da parte di una delle due parti.

Sembra infatti che nessuno dei due sia intenzionato a parlarne per via di non alimentare ancora di più il gossip sulla fine del loro matrimonio e per tutelare i propri figli dalla questione e dall’attacco mediatico.

Ilary Blasi e l’uomo con lei a Cortina

Anche se, indirettamente, molte notizie vengono trapelate e non si può fare a meno di parlare dell’argomento più chiacchierato di questa estate dato che nessuno si aspettava che una delle coppie più amate dello showbiz prendesse una decisione del genere.

Soprattutto dopo che, all’inizio dell’anno, sia Ilary Blasi che Francesco Totti, avevano smentito la notizia di una loro crisi di coppia e l’ex calciatore in un video sui social, si lamentava di queste voci, ma il filmato non aveva del tutto convinto i fan.

Mentre Ilary intervistata sia a Verissimo che a Belve, aveva smentito la crisi per poi condurre la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Pare che i due abbiano aspettato al fine del reality per annunciare la separazione proprio per non fare in modo che la notizia prendesse piede all’interno del programma.

Dopo l’annuncio, Ilary si è voluta allontanare dall’Italia prendendo un volo a Zanzibar, in Tanzania, portando con sé sua sorella Silvia e i suoi tre digli Cristian, Chanel ed Isabel e una volta tornata in Italia ha continuato a godersi l’estate.

Infatti, dopo aver passato del tempo nella casa al mare di Sabaudia e aver scambiato le chiavi con Totti, con un’incontro che alcuni giornali hanno definito essere stato molto freddo e aver lasciato a lui i loro figli, la donna ha continuato a viaggiare.

Come si è potuto vedere dal suo profilo Instagram, la conduttrice è stata sulle Dolomiti facendo una capatina a Cortina dove pare aver passato del tempo tra i negozi del centro e aver cenato in compagnia di un uomo a lei molto vicino.

In queste ultime settimane si sta facendo sempre più insistente la voce di un coinvolgimento amoroso da parte della conduttrice con il personal trailer Cristiano Iovino un suo amico molto speciale.

Ma Ilary è stata avvistata a Cortina con un altro uomo a cui deve molto e pare che per via della confidenza tra i due si sia confessata e confidata a tal punto da non avere più segreti per lui.

Insieme sulle Dolomiti

L’uomo in questione è Alfonso Signorini che dopo aver fatto un servizio anni fa su Alba Parietti ha deciso di affittare una casa a Cortina D’Ampezzo essendosene innamorato a prima vista.

Il presentatore del Grande Fratello Vip e Ilary sono stati avvistati all’interno di un ristorante e sono apparsi molto rilassati e lo stesso Signorini ha ammesso di aver visto stare bene la donna affermando che ha una grande grinta e un bel carattere.

I due sono molto amici, dato che nelle prime edizioni del GfVip, quando Ilary era conduttrice, Signorini presenziava come opinionista e tra i due si sia creata una grande confidenza.

Per questo, Alfonso è molto informato sui fatti e pertanto come riporta amalfinotizie.it sembrerebbe che sia state lei stessa a confidare al giornalista di aver ingaggiato un investigatore privato e di aver scoperto il tradimento di Totti con Noemi Bocchi.

I due, inoltre, si frequentano anche fuori gli studi Mediaset ed è stato proprio Signorini a smentire la notizia della gravidanza della Bocchi dichiarando su Chi che la notizia è cominciata a circolare solo perché la donna in questione è stata vista uscire da un ospedale dopo aver fatto visita ad un’amica.