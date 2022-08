Suor Cristina, ve la ricordate a The Voice? La foto con la pancia sconvolge tutta Italia

Una foto di Suor Cristina dove mostra il suo pancino dopo il matrimonio ha sconvolto tutta Italia. Ecco l’immagine che ha fatto il giro del web.

Nel 2014 tutta Italia è rimasta senza parole per via della partecipazione di Suor Cristina nella seconda edizione del talent The Voice of Italy in quanto mai prima di allora si era visto un religioso partecipare ad un programma canoro del genere.

In molti hanno rivisto guardando il programma le scene di Sister Act e subito la religiosa è stata paragonata a Suor Maria Claretta dato anche il seguito di suore che hanno gioito quando è stata scelta all’interno del programma dopo la blind audition.

Suor Cristina: la foto col pancino di fuori

Cantando No One ai casting, Suor Cristina ha sorpreso tutti quanti oltre che per la sua vocalità anche per l’essere una suora facendo rimanere a bocca aperta tutti quanti i coach della seconda edizione.

Lo stesso stupore che tutta Italia ha avuto nuovamente nei confronti della suora quando hanno visto la sua foto col pancino dopo il suo matrimonio avvenuto qualche tempo fa dopo il talent.

Nel corso di The Voice, Suor Cristina ha affrontato tante sfide canore riuscendo ad arrivare in finale e a battere Giacomo Voli (che ha poi vinto l’ultima edizione di All Togheter Now dopo alcuni anni) e a trionfare come vincitrice assoluta del talent.

La cantante aveva già visto un concorso canoro incentrato su musiche religiose e all’interno del programma di Rai 2 ha tentato di diventare una cantante pop pubblicando il singolo Lungo la riva.

Il brano, da molti considerato molto simile a Giù per il bayou canzone che fa parte della colonna sonora del classico Disney, La Principessa e il Ranocchio, non riesce ad ottenere il successo sperato, ma Suor Cristina per via del suo ruolo religioso diventa famosa in tutto il mondo.

Infatti, il video del suo provino a The Voice fa il giro del pianeta e diventa uno dei video più visti del 2014 riuscendo a pubblicare un disco internazionale sotto il nome di Sister Cristina come è conosciuta all’estero.

Dopo la pubblicazione di questo album viene scelta come concorrente in rappresentanza dell’Italia in uno show televisivo della BBC dove si esibiscono tutti i talenti migliori del mondo in una gara.

Il matrimonio della cantante

Suor Cristina non si è limitata però al canto, ha anche ballato partecipando a Ballando con le Stelle, diventando la prima concorrente a ballare con tre maestri di danza per poi prendere parte al musical di Sister Act nella versione italiana.

La religiosa, non ha però mai dimenticato i suoi voti e anzi gli ha rinnovati arrivando anche a sposarsi con il Signore e prendendo di conseguenza i voti perpetui anche se prima della sua vocazione era fidanzata e pensava al matrimonio e a mettere su famiglia.

Infatti, sul web è trapelata una foto dove la cantante è ritratta durante un esibizione canoro con una maglietta bianca raffigurante Titti e una gonna molto lunga che lascia scoperte le caviglie e parte delle gambe.

Ma quello che ha sorpreso tutti quanti è che nella foto, Suor Cristina non ancora novizia, aveva la pancia scoperta e che era una ragazza come tutte che usciva con i suoi amici, si divertiva e aveva anche un fidanzato.

Per questo motivo, la religiosa ha sempre ammesso di non essersi mai pentita della sua scelta e che ha capito di avere un dono e di volerlo regalare al prossimo mettendosi a disposizione.

Quindi, di conseguenza ha cercato di partecipare al talent e di intraprendere una carriera musicale senza mai tradire la sua fedeltà presso il Signore mostrandosi anno dopo anno sempre più devota e decisa sulla sua scelta di vita.