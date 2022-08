Serie A, le partite del weekend e dove vederle in tv e diretta streaming

Un altro weekend d’agosto all’insegna del calcio sta per arrivare. Ad aprire i giochi di questa seconda giornata di campionato c’è la Lazio di Maurizio Sarri impegnata sul campo del Torino, alle 20:45, invece, l’Inter di Simone Inzaghi farà il suo debutto a San Siro contro lo Spezia. Entrambe con una vittoria già conquistata, vogliono continuare a vincere per arrivare alla sfida di venerdì l’una contro l’altra a punteggio pieno

Il secondo turno di Serie A si chiuderà lunedì con i doppi impegni di Roma e Juventus. I giallorossi di José Mourinho giocheranno all’Olimpico contro la neopromossa Cremonese, mentre gli uomini di Massimiliano Allegri chiuderanno la giornata a Marassi contro la Sampdoria.

Serie A, la seconda giornata si apre con Torino-Lazio e si chiude (lunedì) con Samp-Juve

È davvero strano che, ad agosto inoltrato, si stia per giocare la seconda giornata di Serie A, ma è così: la realtà dei fatti. Nel primo turno del campionato più frammentato che ci sia ci sono state ben poche sorprese: hanno vinto tutte le squadre che ci sarebbe aspettato che vincessero e hanno perso le altre (che ci giocavano contro).

E quindi, a guidare la classifica – provvisoria più che mai – ci sono il Napoli di Luciano Spalletti, la Juventus di Massimiliano Allegri, i campioni d’Italia del Milan di Stefano Pioli, l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, l’Inter di Simone Inzaghi, la Lazio di Maurizio Sarri, il Torino di Ivan Juric, lo Spezia di Luca Gotti e la Roma di José Mourinho.

Tutte e dieci a tre punti, chi con qualche gol fatto in più, chi con qualche rete subita in meno. A zero punti ci sono, invece, la Cremonese, il Lecce, il Bologna, il Monza, la Salernitana, l’Empoli, l’Udinese, la Sampdoria, il Verona e il Sassuolo. Da oggi, però, e fino a lunedì, le carte potrebbero mescolarsi. Vediamo insieme gli incroci di questa seconda giornata che ci prepara a una ancora più calda.

Ad aprire il secondo turno saranno Torino e Lazio e Udinese e Sampdoria alle 18:30, mentre alle 20:45 i nerazzurri di Milano faranno il loro debutto a San Siro contro i liguri dello Spezia e il Sassuolo giocherà al Mapei contro la neopromossa Lecce. Domenica, nel preserata, andrà in scena il derby toscano tra Empoli e Fiorentina e, al Diego Armando Maradona, i partenopei se la vedranno contro la squadra di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

Saranno ancora due i posticipi che ci regaleranno emozioni nella notte del 21: la sfida ad alta quota tra Atalanta e Milan, e quella di metà classifica tra Bologna e Verona. Chiuderanno i giochi gli uomini dello Special One, impegnati per la prima volta all’Olimpico, contro la Cremonese, mentre la Juventus sfiderà, alle 20:45, i blucerchiati a Marassi.

Non saranno sicuramente incontri decisivi, e come potrebbe essere il contrario?, ma saranno comunque fondamentali sia per arrivare alla sosta per le nazionali più tranquilli, ma anche per capire di che pasta si è fatti.

Come accennavamo prima, oltretutto, la terza giornata si animerà non poco: le due romane, infatti, saranno impegnate con l’Inter e i bianconeri di Torino – la Lazio ospiterà l’ex Inzaghi il venerdì a Roma, mentre la Roma giocherà sabato alle 18:30 contro gli undici di Allegri allo Stadium -, e i Viola sfideranno il Napoli all’Artemio Franchi.

Serie A, dove vedere le partite della seconda giornata

A meno di ulteriori problemi per la piattaforma di streaming online – di cui parleremo meglio dopo -, tutte le partite del secondo turno saranno visibili su Dazn e solo Torino-Lazio, Inter-Spezia e Bologna-Verona saranno disponibili anche su Sky.

Quanto ai detentori dei diritti televisivi, nella scorsa giornata ci sono state delle difficoltà nella trasmissione dei match, per cui la stessa Dazn sollecitata dall’Agcom e anche dalla sottosegretaria con delega allo Sport, Valentina Vezzali, ha chiesto scusa e ha annunciato degli indenizzi.

In un tavolo con la stessa campionessa olimpica, il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, l’Autorità garante e la Lega di Serie A, la piattaforma è corsa ai ripari e ha detto che garantirà agli utenti a cui è stato creato un disagio un rimborso del 25%, versato direttamente sul conto dei clienti, e una giornata di campionato in regalo. Dazn ha anche ribadito la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento.

La scelta è stata salutata con favore da Vezzali, che ha commentato così l’esito positivo dell’incontro in una nota arrivata al termine: ”Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti e l’intero sistema calcio. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive”.