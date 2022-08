“Per sempre nel mio cuore”, Nina Moric: la straziante dedica per il figlio | Tutti a piangere per Carlos

By

Nina Moric ha dedicato delle frasi struggenti per via di suo figlio Carlos. Ecco le parole della donna che hanno commosso tutti i suoi fan.

Nina Moric è una supermodella nata in Croazia che ha cominciato al sua carriera nel 1996 sfilando per importanti brand nel campo della moda per poi diventare un personaggio televisivo molto discusso.

La sua fama la deve a Gianni Versace che notandola a Milano decise di farla diventare una delle sue modelle decretandone così il successo che l’ha portata a diventare una delle più richieste in quell’epoca.

Nina Moric e la straziante dedica a suo figlio

La donna però è anche famosa per al sua relazione con il paparazzo Fabrizio Corona da cui ha avuto un figlio Carlos ed è proprio a lui che ha voluto dedicare un post sui social commovendo tutti i suoi fan.

Nina, oltre che lavorare come modella, ha avuto anche un grande successo in campo televisivo. La sua carriera sul piccolo schermo inizia quando prende parte al video musicale del brano Livin’la vida loca di Ricky Martin.

La Moric ha sbaragliato una marea di modelle, presentatosi a migliaia per prendere parte al videoclip, ma alla fine è stata lei ad essere scelta dalla stessa produzione nella città di Los Angeles.

Grazie alla sua bellezza e al videoclip viene scelta da Giorgio Panariello per entrare a far parte del suo show Torno Sabato per poi affiancare Luca Barbareschi nella terza edizione de Il Grande Bluff.

Nel 2002 posa per un calendario senza veli su Max e affianca Alena Seredova come valletta nello show di Rai 1 condotto da Gianni Morandi con Lorella Cuccarini e Paola Cortellesi, Uno di noi.

Successivamente prende parte agli spettacoli del Bagaglino per poi entrare a far parte dei concorrenti dell’ottava edizione dell’Isola dei famosi per poi tornarci anche nella nona dove stringe un bel rapporto con la vincitrice Antonella Elia.

Nel 2014 intraprende anche un’attività musicale incidendo la cover del brano I love Rock’n’ roll degli Arrows e nel 2017 si alza una polemica per via della sua posizione politica di estrema destra diventando militante di CasaPound. Nel 2018 definisce questo suo periodo come un errore lasciando il gruppo.

Nina ha avuto molti amori e dopo il matrimonio con Fabrizio Corona durato sei anni, dal 2001 al 2007 nel 2013 ha sposato con un rito buddista il manager Massimiliano Dossi per poi separarsi dopo pochi mesi.

L’anno seguente, nel 2014 ha intrapreso una relazione con Luigi Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello da cui però ha ammesso aver subito maltrattamenti e per via di queste accuse il loro rapporto si è concluso nel 2020.

Le parole della modella

La donna spesso è presa di mira per via del suo aspetto fisico, il suo viso appare completamente diverso dal suo esordio per via dei numerosi interventi chirurgici a cui si è sottoposta.

Nina, ha ammesso in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo di essersi fatta rimuovere dell’acido ialuronico perché le rendeva il viso gonfio a causa di una reazione allergica.

La Moric è anche una donna che non le manda a dire e spesso ha sempre espresso un parere su alcune sue colleghe come una frase nei confronti di Belen che le è costata una denuncia di diffamazione e una sanzione di 600 euro.

La modella è molto legata a suo figlio Carlos, e in occasione dei suoi 20 anni ha pubblicato un post dedicandogli delle frasi amorevoli che hanno fatto commuovere tutti quanti i suoi fan, visto che il ragazzo ha deciso di festeggiarlo solo con suo padre.

“Voglio che tu sappia che finché vivrò sarai sempre nel mio cuore” – afferma la Moric – “Sei vito, dentro ti respiro. Buon compleanno! Ti amo con tutto il cuore. Mi manchi da impazzire. Per tutta la felicità e i dolori che abbiamo avuto, prego che tu possa goderti il tuo compleanno come nessun altro”.

In molti, leggendo il messaggio di Nina si sono commossi per via del suo amore materno nei confronti di suo figlio, capendo che oltre la donna che tira fuori le unghie e un po’ sopra le righe che vediamo in tv, c’è anche una mamma che ama il suo unico figlio.