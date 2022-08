Noemi Bocchi, sapete che titolo di studio ha la nuova fiamma di Totti? Hai capito il pupone!

Noemi Bocchi, la nuova presunta compagna di Totti, ha un titolo di studio molto importante. Ecco di quale si tratta.

Nel corso di queste ultime settimane tutti quanti hanno fatto la conoscenza di Noemi Bocchi e fino a qualche mese fa in molti non sapevano chi fosse, ma per via delle vicende tra Francesco Totti e Ilary Blasi la donna è stata al centro del gossip del momento.

Come riportato da alcune fonti sembrerebbe che dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti sarebbe impegnato proprio con la Bocchi e che i due non possono uscire allo scoperto per via di un clausola.

Noemi Bocchi: ecco il suo titolo di studio

Questa prevede che, né Ilary né Totti, possono affermare di avere un nuovo interesse amoroso se prima non si sono risolte le faccende della loro separazione che oltre al divorzio in sé prevede anche una separazione dei beni.

Infatti, il patrimonio della coppia sembra ammontare attorno ai 100 milioni di euro somma dovuta ad alcuni immobili tra cui quello di Casal Palocco dove l’ex calciatore viveva da scapolo, un appartamento di 1500 metri quadri, alcune azioni e la casa a Sabaudia.

Al momento non si sa quali sono le cause che hanno portato Ilary e Totti alla separazione e molte sono le versioni che sono trapelate in queste settimane ma le più diffuse sono quelle riguardanti un tradimento.

L’atto fedifrago potrebbe essere stato compiuto sia da Ilary che da Totti, in quanto alcune fonti dichiarano che è stata la conduttrice a perdere la testa per un giovane uomo che pare essere Cristiano Iovino.

Mentre altre fonti hanno dichiarato che a tradire è stato Totti dopo aver incontrato Noemi Bocchi e avendo negato che tra di lui e la donna ci fosse qualcosa affermando alla sua ex moglie che si trattava solo di una fan.

Fatto sta che adesso, Totti è a Sabaudia e a pochi km da lui a San Felice Circeo, c’è proprio Noemi con uno dei suoi figli e sembra che i due siano intenzionati a far conoscere la propria prole per formare una grande famiglia.

Questa notizia però è stata smentita da Alex Nuccetelli, grande amico di Totti, che ha ammesso che Francesco non metterebbe mai in mezzo i suoi figli in una questione del genere.

Inoltre, fino a qualche giorno fa alcuni giornali avevano attribuito a Noemi Bocchi una gravidanza da parte dell’ex capitano della Roma, voce rivelatosi falsa come smentito da Alfonso Signorini e dalla giornalista Candida Morvillo.

Ecco chi è la nuova presunta compagna di Totti

La Bocchi per chi non la conoscesse è una donna di 34 anni ex moglie di Mario Caucci, Team Manager del Tivoli che attualmente lavora come designer floreale grazie ad alcune conoscenze di botanica e di tecniche per creare creazioni di fiori molto suggestive.

La donna, però, è in possesso di un titolo di studio molto importante. Dopo aver frequentato l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, la donna si è laureata presso l’Università Lumsa di Roma in Economia aziendale e Bancaria.

Una laurea non indifferente e molto impegnativa che fa di Noemi una donna molto intelligente e preparata in fatto di finanzia e di economia e non quindi una in cerca di notorietà.

Sempre secondo alcune indiscrezioni e quanto dichiarato da Nuccetelli ad Estate in diretta, Francesco e Totti si sarebbero incontrati ad un torneo di padel in quanto entrambi appassionati di questo sport.

Solo successivamente, pare che i due si siano avvicinati a tal punto da formare una coppia, anche se per il momento questa voce non è stata confermata ma sembra ormai quasi scontato date le numerose foto pubblicate da vari settimanali dove Totti esce dall’abitazione della donna.

Inizialmente, l’ex calciatore ha cercato di nascondere la sua presenza nei pressi di casa di Noemi facendosi prestare i mezzi di trasporto da alcuni amici, per poi farsi vedere liberamente uscire dal cancello su una moto dopo l’annuncio della separazione da Ilary.