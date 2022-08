Milly Carlucci col cuore infranto, clamoroso: se n’è andato con un’altra | Molla tutto per lei

Milly Carlucci non ha preso bene il tradimento confessando che non se lo sarebbe mai aspettato. Ecco cosa è accaduto e cosa ha deciso l’uomo in questione.

Milly Carlucci sta per tornare in televisione e tra un mese e mezzo la vedremo nuovamente alle prese con la diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle il cui cast sta prendendo forma in questi giorni.

Tra i concorrenti già annunciati ci sono Iva Zanicchi, Gabriel Garko, Nino D’Angelo e Marta Flavi, tra gli altri si sono fatti i nomi anche del nuotatore Gregorio Paltrinieri e dell’attrice Nancy Brilli, ma per ora non ci sono conferme riguardo la loro partecipazione.

Milly Carlucci tradita da un uomo a lei molto vicino

Il programma prenderà il via l’8 ottobre e Milly dovrà fare a meno di un personaggio per lei molto importante con la quale ha da sempre avuto un ottimo rapporto ma che sembra abbia preferito andare altrove piuttosto che rimanere con lei.

Già lo scorso anno, Milly si è ritrovata a gestire il tradimento di uno dei ballerini che da sempre hanno avuto un enorme successo grazie al suo programma per via di un’impegno preso con un’altra conduttrice.

Stiamo parlando di Raimondo Todaro, che dopo aver preso parte a quindici edizioni del programma, diventando il ballerino che ne ha vinte di più, a partire da settembre 2021 ha deciso di abbandonare Ballando con le Stelle per entrare nel corpo docenti di Amici.

La sua decisione non fu presa nel migliore dei modi dalla conduttrice, non tanto per la sua decisione ma per via del fatto che la Carlucci lo ha scoperto per via traverse e non direttamente da lui.

Recentemente, Todaro ha dichiarato che rispetto alla De Filippi, Milly Carlucci vuole avere il controllo su ogni cosa in modo che abbia tutto sotto controllo mentre la conduttrice di Canale 5 sembra dare più libertà ai suoi collaboratori.

Una nuova stoccata per Milly, che al momento non ha replicato. Ma la donna ha dovuto dire addio anche ad altri ballerini della sua scuderia. Dopo Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che hanno deciso di lasciare il programma per dedicarsi ad altri progetti, anche Vito Coppola, vincitore della scorsa edizione non sarà presente nel cast.

Il ballerino, è stato scelto come maestro di danza nella versione inglese del programma che l’ha lanciato, e Milly si è ritenuta soddisfatta di questa possibilità, non impedendo in nessun modo al giovane danzatore di prenderne parte.

L’indiscrezione che sta facendo il giro del web

Però, come riportato da YesLife.it sembra che la Carlucci abbia avuto un tradimento da parte di un personaggio dello spettacolo da lei molto amato che avrebbe rinunciato a partecipare al suo programma per tornare in un reality dove ha avuto una rinascita mediatica.

Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio. Secondo alcune indiscrezioni, mai confermate, il cantautore sarebbe stato scelto dalla Carlucci per prendere parte come commentatore a bordo campo della nuova edizione di Ballando con le Stelle, dopo che ha partecipato a Il Cantante Mascherato nei panni di SoleLuna.

Sembrerebbe che l’uomo, abbia rinunciato per accettare il ruolo di esperto nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda dal 12 settembre su Canale 5, affiancando le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La notizia è solo una voce che sta girando tra gli addetti ai lavori ma sembra alquanto improbabile dato che Malgioglio sarà impegnato in Rai come giudice della nuova stagione di Tale e Quale Show e in un suo programma di interviste che andrà in onda su Rai 3.

Quindi, è quasi improbabile un suo coinvolgimento nelle reti Mediaset, dato l’impegno perso con la Rai. In ogni caso è sempre meglio attendere settembre per capire se l’indiscrezione si conferma essere vera o se si tratta solo di un chiacchiericcio.