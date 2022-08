“Meglio soli che…”, Chanel Totti sfrenata: dopo la separazione di mamma e papà parla lei

Chanel Totti ha dichiarato qualcosa di veramente pesante nei confronti dei suoi genitori dopo la loro separazione. Ecco le parole della ragazza.

Le notizie riguardanti la fine della storia d’amore tra l’ex calciatore e capitano della Roma Francesco Totti e Ilary Blasi non sembrano volersi placare e a metterci un po’ di pepe nelle ultime ore è stata anche loro figlia Chanel.

I due, dichiarando la loro decisione di mettere fine al matrimonio, hanno chiesto pubblicamente di tenere alla larga i loro figli in quanti sono per loro la massima priorità al momento.

Chanel Totti: la frecciatina ai suoi genitori

Infatti, sembra che i due non abbiano deciso di confermare le voci di una crisi matrimoniale ad inizio 2022 proprio per tutelare i loro figli e anche per non far intromettere le questioni famigliari durante l’Isola dei famosi che sarebbe iniziata da lì a breve.

Per questo motivo entrambi avevano smentito le voci di una loro crisi per poi dopo qualche mese annunciare loro stessi che la loro storia d’amore durata vent’anni era arrivata al capolinea.

In questi giorni i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel sembrano stare passando del tempo con loro padre dopo essere stati in viaggio con loro madre in Tanzania e poi a Sabaudia nella villa al mare della famiglia.

Mentre Cristian sembra non essere molto avvezzo nell’uso dei social e Isabel è troppo piccola per farlo, Chanel, invece, è diventata una vera e propria star di Tik Tok con oltre 60mila followers.

La ragazza pubblica quasi quotidianamente contenuti sul suo profilo e spesso fa alcune dirette per poter interagire con i suoi fan, come quella in cui rivela di aver perduto il gatto di famiglia Alfio, scomparso per qualche ora dalla loro abitazione.

La ragazza, sembra essere molto a suo agio con l’obiettivo è c’è chi l’ha paragonata ad Aurora Ramazzotti ed è convinto che appena maggiorenne approderà in televisione seguendo le orme di sua madre.

Ma Chanel potrebbe apparire in tv prestissimo, senza aspettare la maggior età, infatti secondo alcuni rumors, la ragazza potrebbe prendere parte come allieva della prossima edizione de Il Collegio.

Le parole della ragazza su Tik Tok

Questa indiscrezione non è stata confermata ma sui social Chanel ha pubblicato un video dove si diverte in discoteca con un’amica ma a far nascere la polemica è la frase arredata al filmato.

“Meglio stare soli, non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone” – scrive la giovane Totti per poi pubblicare subito dopo un altro video dove afferma che stare soli è meglio.

Sul web tutti quanti hanno pensato che il riferimento fosse proprio alla sua situazione famigliare e a quello che in questi giorni stanno vivendo in famiglia dopo la separazione dei suoi genitori.

Altri invece, pensano che la frase sia riferita ad un suo fidanzatino che forse l’ha delusa e quindi ha voluto rispondergli per le rime mandandogli frecciatine utilizzano il social da lei tanto amato.

Al momento Chanel non ha chiarito a chi o a che situazione fosse riferita la frase, ma sicuramente i genitori si saranno sentiti un po’ chiamati in causa guardando il video in quanto le parole non possono rimanere indifferenti a chi si è lasciato da poco.

Intanto, il caos mediatico che ha coinvolto la famiglia Totti in queste settimane continuano a trapelare e sembra che l’unico a non essere stato coinvolto nella questione è proprio Cristian il primogenito della coppia.

Mentre Isabel sembra, secondo alcune fonti, aver rivelato di aver conosciuto i figli di Noemi Bocchi facendo sospettare sua madre e Chanel fa parlare di sé mostrandosi assiduamente sui social, il ragazzo invece sembra aver voluto mantenere la riservatezza concentrandosi solo sui suoi impegni calcistici.