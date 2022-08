Enrico Brignano, il vero motivo dell’addio a Bianca Pazzaglia: dopo anni salta fuori tutto | Impensabile

Il famosissimo Enrico Brignano torna sotto gli occhi dei riflettori, ecco il vero motivo del loro allontanamento, prima dell’addio definitivo con Bianca Pazzaglia. Ecco tutti i dettaglia. riguardo: cosa è successo realmente fra i due, qual è il vero motivo della loro separazione.

In questi ultimi mesi il noto comico ed attore italiano ha attirato nuovamente i riflettori su di sé proprio per vi dai alcuni chiacchiericci che lo vedono coinvolto in una presunta discussione con altro grande volto del mondo dello spettacolo, ovvero Paolo Bonolis. Secondo alcuni appunto i due si sono allontanati, dopo l’allontanamento delle rispettive mogli, proprio per via di una forte discussione avvenuta nel privato. Questo ovviamente però è solo ciò che alcune persone a loro vicine hanno affermato. I due appunto non hanno parlato affatto di tutto ciò, non smentendo o confermando la notizia.

Nelle ultime ore però ad attirare l’attenzione dei fan e di tutti coloro che seguono la vita dall’attore fin dalle origini è proprio un altro chiacchiericcio.

Il quale appunto si riconduce a eventi passati letali principalmente alla sua vita privata ed ovviamente sentimentale. Vediamo quindi nel dettaglio d che cosa si tratta realmente e quale sia la verità sul loro allontanamento.

Enrico Brignano, spunta finalmente tutta la verità riguardo proprio Bianca Pazzaglia: tutti i dettagli a riguardo

Per chi non lo sapesse il noto attore attualmente è felicemente impegnato con la donna della sua vita, nonché sua dolce metà Flora Canto. Il loro legame sembra indissolubile e dal loro amore è nata perfino una figlia, chiamata Martina. In pochi però sono a conoscenza del fatto che prima di lei nella sua vita vi era un’altra donna, con la quale è perfino convolato a nozze.

Stiamo indubbiamente parlando della famosa Bianca Pazzaglia, il loro matrimonio però non durò molti anni dal momento che i due condivisero le fedi nuziali solo dal 2008 fino al 2013.

Qualche tempo fa fu proprio il noto attore che confessò a tutto il pubblico, durante un’ospitata al rinomato programma televisivo Maurizio Costanzo Show, condotto appunto da Maurizio Costanza, il reale motivo del loro allontanamento.

“Tra me e lei le cose non sono andate bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”

Queste furono appunto le sue parole a riguardo. Rimase molto vago e ad oggi sono ancora molti i dubbi riguardo il loro allontanamento. Di lei appunto non si conosce molto.