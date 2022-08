“Eccolo qui il nuovo bebè di casa”, Tomaso Trussardi felicissimo: sognava da anni questo momento

Splendide notizie quelle che coinvolgono il noto imprenditore Tomaso Trussardi, proprio lui da il suo più affettuoso benvenuto al bebè di casa. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto cosa si nasconde dietro questa notizia.

Come ben saprete in questi ultimi mesi si è innalzato un grande polverone sulla nota famiglia Trussardi dopo ovviamente l’annuncio del divorzio della nota coppia formata appunto dall’imprenditore e la famosa conduttrice Michelle Hunziker. Questa notizia però ormai sembra acqua passata anche se sono trascorsi solo pochi mesi da quando entrambi si sono esposti pubblicamente per confessare la realtà. Attualmente entrambi si ritrovano su due strade completamente diverse, perfino sentimentalmente parlando.

la nota conduttrice appunto non ha perso tempo e si è fatta consolare fra le braccia del famoso medico chirurgo Giovanni Angiolini. A differenza sua invece l’imprenditore ha deciso di dedicarsi principalmente alla sua vita privata senza accogliere nessuna persona in essa.

Lui appunto ad oggi non ha intrapreso ancora alcuna relazione, lo abbiamo visto in dolce compagnia di colleghi ed amici ma mai in comportamenti intimi con qualcuno di questi ultimi. La notizia che oggi vi andremo a svelare però si riconduce appunto alla sua vita privata di oggi. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta e soprattutto a quando risale.

Il famoso imprenditore Tomaso Trussardi follemente innamorato di lui, tutti i dettagli a rigando

Negli ultimi mesi la loro vita è stata severamente controllata da tutti i loro fan, i quali non si sarebbero mai potuti immaginare di assistere alla loro separazione. Nonostante questo però la relazione con Angiolini della nota Michelle Hunziker non h creato alcun problema al pubblico, il quale ha accolto entrambi a braccia aperte. Se la conduttrice però si è letteralmente goduta ogni istante al fianco della sua nuova fiamma, l’imprenditore ha deciso di trascorrere del tempo in solitudine.

Con lui vi era ed è solo il suo cane appunto, il quale ricopre un ruolo incredibilmente fondamentale per lui poiché rappresenta tutto ciò che ha sempre desiderato. L’affetto che prova nei suoi confronti è davvero invidiabile ed inoltre Odino, ovvero il Levriero dell’imprenditore, rappresenta perfino il simbolo dell’intera casa di moda Trussardi. Per questo infatti quando diedero il benvenuto al bebè di casa Tomaso ne fu entusiasta.

“Erano anni che Tomaso sognava un levrierino… eccolo qui il nuovo bebè di casa. Siamo tutti innamorati di lui, compresi Lilly e Leone. Si chiama Odino perché era l’unico della cucciolata con un codino storto.”

Queste furono le parole della nota conduttrice Michelle Hunziker per annunciare l’arrivo del piccolo di casa molto tempo fa. Le quali oggi sono riportate dai veri giornali proprio per per via della loro vicinanza incredibile. In diverse occasioni l’imprenditore mostra le sue giornate e, al sua fianco, vi è sempre lui.