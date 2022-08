Chiara Giordano, altro che Raoul Bova: dopo il divorzio ha scelto il famosissimo 30enne della RAI

Chiara Giordano, dopo il divorzio da Raoul Bova si è legata ad un famosissimo giovane ballerino Rai. Ecco di chi si tratta.

Chiara Giordano è una veterinaria che è stata sposata per tredici anni con l’attore Raoul Bova e la rottura del loro matrimonio è stato per lei un duro colpo facendola rimanere da sola per un po’ di tempo.

La donna però, sembra aver ritrovato la felicità grazie al suo nuovo compagno che tutti noi conosciamo in quanto è stato ballerino in molti programmi Rai dove ancora adesso lavora come coreografo.

Chiara Giordano: ecco chi è il giovane ballerino con cui ha ritrovato l’amore

Qualche tempo fa, la donna aveva affermato al Corriere della Sera, come riportato da Elle.com di aver subito la pressione di essere vista come una moglie perfetta e una madre esemplare.

Dopo la separazione da Raoul Bova avvenuta per via dell’innamoramento dell’attore nei confronti della sua collega e attuale moglie Rocio Munoz Morales la donna ha deciso di ascoltarsi e di fare tutto quello che da tempo voleva ma non aveva mai fatto.

Così si è rimboccata le maniche e ha deciso di intraprendere una strada nel mondo della danza riscoprendo il piacere di sentirsi donna utilizzando tutta la sua femminilità e sensualità nell’arte coreutica.

La passione della danza ha portato Chiara a farsi conoscere meglio dal grande pubblico e a decidere di partecipare nel 2019 alla prima e, (per ora), unica edizione di Amici Celebrities vinta da Pamela Camassa.

La donna, facente parte della squadra blu capitanata dal cantante Alberto Urso e dal ballerino Andreas Muller, è stata eliminata nel corso della prima puntata del talent perdendo prima il ballottaggio con l’attore Raniero Monaco di Lapio e successivamente perdendo quello eliminatorio con Emanuele Filiberto di Savoia.

Chiara è figlia della nota avvocatessa e saggista Annamaria Bernardini De Pace e la sua storia con Raoul Bova è iniziata sui banchi universitari ma la rottura con lui è stato un duro colpo ma ha permesso alla donna di levarsi di dosso l’etichetta di moglie di.

Infatti, dopo la fine della storia con Bova si è anche fatta conoscere in tv grazie a TimVision dove la donna è apparsa sotto il nome di Dottoressa Giordy in una trasmissione televisiva dedicata a tutti gli amanti degli animali.

Grazie alla sua nuova vita e alla sua passione per il ballo, la donna ha conosciuto durante alcune gare di danza il suo nuovo compagno ma nonostante gli fosse stato subito simpatico non ha voluto osare.

I due si sono rincontrati mentre la Giordano girava la sua trasmissione e avendo una vita professionale attiva e quindi essendo lei molto più propensa ha permesso all’uomo di conoscerla meglio nonostante 15 anni di differenza.

Il famoso danzatore che ha fatto girare la testa alla veterinaria

Il ballerino in questione, infatti, è più giovane di lei ma questo non ha fatto in modo che la coppia potesse innamorarsi e adesso si dimostrano essere fatti l’un per l’altro anche per via del carattere solare del ballerino.

Il danzatore è anche molto famoso nei programmi Rai e trattasi di Andrea Evangelista, laureato in Scienze Motorie che nel corso della sua carriera ha avuto modo di prendere parte come ballerino nel corpo di ballo di Domenica In e di apparire nella trasmissione I Fatti vostri.

L’ufficializzazione della loro storia d’amore è arrivata proprio da Chiara Giordano che sui social ha voluto annunciare a tutti i suoi fan chi fosse l’uomo che le ha risollevato il morale e che nonostante la differenza d’età i due vivono felici e contenti.

Inoltre la donna ha affermato di avere un bel rapporto con i suoi figli anche se per motivi di studio vivono lontano da lei e di aver capito di dover avere paura di mostrarsi fragile perché in questo modo anche loro troveranno la forza di rialzarsi.

Per quanto riguarda sua madre invece, confessa che all’inizio non era molto d’accordo sulla sua idea di cominciare a ballare per poi ricredersi quando l’ha vista esibirsi.