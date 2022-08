Bollette alle stelle, ma quale condizionatore: la colpa è proprio la sua | Lo lasci sempre acceso

Vi conviene spegnere subito questo elettrodomestico che la maggior parte di noi ha nella propria abitazione, alto che condizionatore è proprio questo a gonfiare incredibilmente le nostre bollette. Ecco tutti di dettagli a riguardo: di che cosa si tratta e come sfuggire ai rincari.

Come ben saprete questa è una delle estati più calde da sempre ed appunto tutti noi stiamo riscontrando innumerevoli problemi, non solo legati al clima. Le alte temperature infatti stanno recando danno in innumerevoli situazioni. La situazione idrica in Italia ad esempio non è delle migliori, anzi, abbiamo verificato delle variazioni esorbitanti rispetto agli anni precedenti e proprio per questo motivo infatti si teme di rimanere del tutto sprovvisti d’acqua. Ebbene si, la vera fonte di vita per ogni essere vivente appunto è seriamente a rischio.

Inoltre le condizioni mondiali non sono particolarmente agiate. Si ricorda appunto che tuttora vi è un conflitto fra Russia e Ucraina, il quale appunto ha generato anche per noi un rincaro dei prezzi e del semplice costo della vita davvero esorbitante.

Ciò che ogni italiano teme attualmente appunto, è proprio al bolletta poiché i prezzi sono saliti letteralmente alle stelle. Uscendo da un periodo di crisi economica e sociale molte famiglie si ritrovano in grandi difficoltà davanti a dei costi che non danno cenno di resa.

Altro che condizionatore, a far gonfiare al bolletta è proprio questo elettrodomestico: spegnilo subito e vedrai i risultati

Come vi abbiamo già anticipato in questi ultimi mesi ogni italiano e non solo si è ritrovato in difficoltà nell’arrivare semplicemente a fine mese, come già accadeva in passato per molti di noi. Ad influenzare molto è ovviamente il costo esorbitante della bolletta. Ad ognuno di noi infatti è stato chiesto di rinunciare al condizionatore per via delle varie problematiche. In un’estate così però scatenerebbe altri problemi rinunciare all’aria fresca che questo produce. Vi informiamo quindi che in realtà un altro elettrodomestico è colpevole della vostra bolletta dal costo esorbitante.

Ebbene sì, stiamo indubbiamente parlando della lavastoviglie, la quale appunto consuma molto di più di un semplice condizionatore ed inoltre in tempi molto più ristretti. Un lavastoviglie appunto consuma all’incirca 2.5 kWh. Anche se bisogna ammettere che questi elettrodomestici, prodotti di ultima generazione, consumano molte meno. Il consumo di questi appunto si aggira intorno ai 1,2 e 1,8 kWh.

I quali però comunque più alti di un semplice consumo del condizionatore. Quest’ultimo infatti in genere consuma all’incirca 31 euro per circa otto ore, a differenza delle lavastoviglie che consuma circa 20-25 € per solo 3 ore di lavaggio.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utilizzati in tutta la casa, e restano attivi non per poco tempo, ma questo consumo, se ci pensate, si potrebbe benissimo evitare in questi giorni di caldo infernale. Infatti, lavare tutto a mano sarebbe una buona alternativa non solo per evitare che si gonfi la bolletta ma anche per rinfrescarsi!