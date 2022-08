Spinacine e cordon bleu, occhio all’etichetta: 19% carne di pollo ma tutto il resto non immagini cos’è

Ecco che vi sveliamo da cosa sono composte le spinacine e i cordon bleu, prodotti pronti che in realtà contengono solo il 19% di carne.

Continuate a leggere per scoprire da cosa sono composte in realtà le spinacine e i cordon bleu. Non crederete ai vostri occhi.

Cos’è la carne separata meccanicamente

Conosciuta nell’industria alimentare come CSM, in onore del suo acronimo, la carne separata meccanicamente si trova solitamente nella composizione di alimenti trasformati, come i medaglioni, le cotolette e i wurstel.

Se sei uno di quei consumatori a cui piace leggere le etichette, sicuramente ti sei imbattuto in carne separata meccanicamente in alcune occasioni. Si tratta di un ingrediente ottenuto principalmente dagli avanzi di carne di maiale e pollo, sebbene possa provenire anche da altro pollame come il tacchino.

È quella materia prima che rimane attaccata alle ossa o alle carcasse degli uccelli quando le parti più interessanti sono già state rimosse, come il petto, le cosce, il lombo o il controfiletto, come definito dal Regolamento 853/2004 dell’Unione Europea.

Molti si riferiscono alla carne separata meccanicamente come “surimi di terra” e non si sbagliano di molto. Nell’elaborazione dei surimi si utilizzano pesci di scarso interesse gastronomico, che vengono lavati e mescolati fino ad ottenere una pasta bianca, che viene poi miscelata con sale, zucchero, spezie e additivi fino al raggiungimento del punto organolettico desiderato.

Successivamente, il surimi viene utilizzato come materia prima per prodotti alimentari come i finti bastoncini di granchio o le famose anguille, sostituti dell’anguilla che in realtà sono completamente ultra-lavorati.

Esattamente la stessa cosa accade con la carne separata meccanicamente, dal momento che ogni grammo di carne rimanente attaccato all’osso viene tagliato via. Ciò fa sì che, tra le altre cose, questo tipo di carne sia dotato di calcio extra. La percentuale di calcio, infatti, è una delle misure di qualità per questo prodotto: non può essere presente in proporzione superiore allo 0,1%, secondo la normativa europea.

Analizzando il contenuto di calcio è possibile sapere se una materia prima è carne separata meccanicamente o carne convenzionale. Ma cosa a che vedere la carne separata meccanicamente con i cordon bleu e le spinacine? Tutto. Scopriamolo insieme.

Cosa sono in realtà cordon bleu e spinacine

Non tutti lo sanno, specialmente coloro che non sono attenti alle etichette, ma la maggior parte dei cordon bleu e delle spinacine in commercio è composta da carne separata meccanicamente.

Pertanto, spesso soltanto il 19% del contenuto del prodotto è carne. Il resto sono ossa, pelle, midollo e altri scarti. Siamo sicuri che la notizia vi sconvolgerà, eppure è assolutamente vera.

E voi sapevate che fossero composte soltanto da queste parti degli animali di cui ci nutriamo quotidianamente? Fatecelo sapere!