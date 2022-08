“Sono rimasta incinta”, improvviso annuncio a Buckingham: mostra il pancione | FOTO

Buckingham Palace, arriva all’improvviso l’annuncio che lascia tutti senza parole: lei è rimasta incinta e mostra il suo pancione. Spunta la foto che non lascia più alcun dubbio. E chi lo avrebbe mai immaginato?

La famiglia si allarga, lei è rimasta incinta e presto sarà mamma. L’annuncio sconvolge Buckingham Palace.

Buckingham Palace, cicogna in arrivo

Una notizia inaspettata arriva a Buckingham Palace: proprio lei è in dolce attesa e presto diventerà mamma. La famiglia è pronta ad allargarsi! Questa notizia ha lasciato i sudditi di stucco ma anche la Royal Family che non si aspettava una gravidanza a sorpresa.

Da un bel po’ di mesi, i componenti del clan elisabettiano sono sempre al centro dell’attenzione. La monarca più longeva della storia, Queen Elizabeth, sta affrontando un periodo complicato. I problemi di salute la costringeranno, si mormora tra i corridoi del palazzo reale più famoso del mondo, ad abdicare presto a favore di Carlo e Camilla che diventeranno così reggenti della nazione.

Kate e William si trasferiranno a breve da Kensington Palace ad Adelaide Cottage e nuove avventure li aspetteranno. Intanto, Harry e Meghan, oltreoceano, continuano a far discutere. Proprio la famiglia reale, oggi, è di nuovo al centro dell’attenzione. Arriva l’annuncio della gravidanza. Ecco chi è rimasta incinta.

Lei è incinta, ecco chi sarà presto mamma

Arriva una notizia che lascia sorprendentemente tutti a bocca aperta: lei è incinta e presto diventerà mamma. Non stiamo parlando né di Kate né di Meghan ma di Cressida Bonas, la ex fidanzata del principe Harry.

Prima di incontrare Meghan e dopo la fine della sua relazione con Chelsy Davy, il rampollo di casa inglese ha avuto una relazione importante con Cressida Bonas, famosa modella e attrice inglese. I due si sono conosciuti grazie alla cugina di lui, la principessa Eugenia ed hanno iniziato una meravigliosa storia d’amore che sembrava destinata a durare.

Harry e Cressida sono stati insieme per oltre due anni ma la bella modella ha rinunciato poi a vivere il suo amore con il principe dai rossi capelli per via delle pressioni sociali che anche lei, come membro acquisito della Royal Family, si trovava costretta a vivere.

Il contesto nel quale il principe Harry è cresciuto ed è destinato a rimanere, non faceva al suo caso. Racconta un inserto sul The Mirror che Cressida, dopo aver visto il Royal tour in Australia e Nuova Zelanda di William e Kate, sia rimasta sconvolta dalla quantità di gossip e pettegolezzi usciti poi sul conto dei duchi di Cambridge.

A quel punto avrebbe deciso di abbandonare la nave. Oggi Cressida e Harry percorrono strade diverse. Il principe inglese è felicemente sposato con Meghan Markle ex attrice americana ed è padre di due figli, Archie e Lilibet.

Cressida invece è in attesa del suo primo figlio. Secondo alcuni gossip, la fidanzata di Harry recentemente ha preso parte al matrimonio di Tatiana Mountbatten e già in quell’occasione si vedeva un piccolo accenno di pancino che aveva scatenato i gossip. Ora la notizia è certa.

La giovane modella e influencer ha comunicato il lieto evento e si è mostrata con il pancino. In coppia con Harry Wentworth-Stanley, tiene riservata la sua vita privata. Nonostante sia sposata da tempo, solo recentemente sono uscite fuori foto del suo matrimonio.

Sebbene Harry e Cressida si siano lasciati un bel po’ di tempo fa, i due continuano ad essere in buoni rapporti e ancora a sentirsi, tanto è vero che la ex di Harry è stata ospite anche al matrimonio del principe inglese con Meghan.