“Scappa di casa”, paura a casa Totti: l’inaspettata reazione dopo il divorzio | Tutti alla ricerca

Dopo il divorzio di Totti e Ilary, un componente della famiglia ha reagito in un modo molto particolare scomparendo per ore dall’abitazione. Ecco il video.

L’annuncio della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sconvolto tutto il loro pubblico che sono rimasti senza parole per via della fine di uno degli amori da favola più belli dello showbiz.

E se i loro fan sono rimasti sconcertati dalla notizia, possiamo capire come si sentano i membri della loro famiglia a tal punto che uno di questi ha deciso di scappare via di casa per ore.

Totti: scappato di casa dopo il divorzio

Ilary e Totti sono stati fidanzati per tre anni dopo che lui ha fatto di tutto per conquistarla dedicandole un gol e portandola a mangiare di notte sul Fungo dell’Eur in piena notte concedendole di far sbattere la portiera della sua Ferrari contro un muro.

Il loro matrimonio, avvenuto nel 2005, è durato per ben diciassette anni per poi concludersi per un motivo che non è ancora del tutto chiaro, visto che nessuno dei due ha deciso di dichiarare la verità dei fatti.

In questi mesi sono tante le notizie che hanno creato un caos mediatico attorno la coppia in questione e tante sono le versioni dei fatti che spesso non coincidono creando quindi solo tanta confusione.

Una notizia che però è stata smentita è quella della gravidanza di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex capitano della Roma. La smentita è arrivata prima da parte della giornalista Candida Morvillo e poi da Alfonso Signorini.

Nonostante la separazione, Totti e Ilary hanno rispetto l’un per l’altro proprio per via dei loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel e per il modo in cui questi vanno educati mettendoli al primo posto sopra ogni cosa.

Mentre Cristian fa la sponda tra Milano e Roma per via degli impegni calcistici in attesa di intraprendere le orme di suo padre e di vederlo in sua compagnia sugli spalti dello Stadio Olimpico come accaduto nella scorsa stazione televisiva sua sorella Chanel ha deciso di sbarcare sui social.

Infatti, diversamente da suo fratello, un po’ restio all’uso dei social network, Chanel ha fatto il boom di visualizzazioni su Tik Tok dove pubblica quasi quotidianamente dei contenuti.

Grazie a questi video veniamo a conoscenza di molte notizie sulla famiglia Totti e in molti hanno paragonato Chanel a Ilary per via della somiglianza fisica e per il modo di muoversi e atteggiarsi.

Il video della scomparsa

Ed è proprio grazie ad una diretta di Chanel che siamo venuti a conoscenza di un episodio molto particolare da parte di un componente della famiglia Totti che ha deciso di scappare dopo il divorzio.

Nel video, che sta facendo il giro del web, possiamo vedere come Chanel chiede da quanto tempo Alfio non si trova e qualcuno vicino a lei gli dice che è sparito da dopo cena intorno le 21.00.

Nel filmato si può sentire una donna che dice che Donna Paola è andata in camera mentre Alfio è sparito dopo aver visto “Francesco” molto probabilmente riferendosi all’ex calciatore della Roma.

Ma come è scomparso da casa Totti ?

Alfio non è altro che il gatto di casa Totti a cui Ilary è molto affezionata così come anche a Donna Paola, l’altra gattina di razza Canadian Sphinx che da qualche anno è insieme alla famiglia in questione.

Nel filmato qualcuno dice che Alfio fa così e poi torna ma la sua sparizione avrebbe anche un senso se basta pensare che a volte i gatti quando ci sono delle situazioni diverse in casa o cambiano le routine quotidiane tendono a nascondersi o a scappare.

Al momento non sappiamo se Alfio alla fine è stato ritrovato, ma molto probabilmente non c’è da preoccuparsi visto che nel video tutti quanti sembravano essere abituati a questo comportamento da parte del felino.