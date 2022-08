“Purtroppo ci ha lasciati”, il Volo: fan in una valle di lacrime | Gli restano soltanto loro due

Il gruppo musicale Il Volo è rimasto sconvolti dalla sua morte. I fan sono scoppiati in lacrime per la notizia. Ecco cosa è successo.

Uno dei gruppi musicali italiani più famoso all’estero è quello de Il Volo formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, che si sono ritrovati a cantare insieme dopo aver preso parte ad una trasmissione televisiva.

Dopo tanti anni assieme, il gruppo si è trovato a dire addio ad una persona molto importante per la loro carriera e i fan dopo aver letto l’annuncio sono scoppiati in lacrime per la triste notizia.

Il Volo: il triste annuncio

La scomparsa ha destato un po’ gli equilibri del gruppo in particolare di uno dei tre componenti che era molto affezionato a lui e si chiede se senza la sua presenza riuscirà ancora a cantare come una volta.

Gianluca, Pietro e Ignazio si sono conosciuti nel 2009 quando hanno preso parte alla seconda edizione di Ti Lascio una canzone presentandosi nel programma come solisti avendo poco più di quattordici anni.

Roberto Cenci, regista del programma, decide di riunirli per delle esibizioni su brani classici della musica italiana per via della loro vocalità tenorile e per emulare I tre tenori infatti questo porta i tre a chiamarsi inizialmente i tenorini.

Il gruppo musicale attira l’attenzione statunitense e viene offerto loro un contratto discografico sotto il nome di The Tryo venendo invitati prima al 60° Festival di Sanremo come ospiti e poi chiamati ad incidere una cover del brano We are the world con altri 85 artisti di fama internazionale.

Grazie al loro primo album si fanno conoscere in giro per il mondo venendo chiamati a cantare con artisti importanti della musica internazionale come Diane Warren e Barbra Streisand.

Dopo alcuni anni di successo all’estero, nel 2015 decidono di prendere parte al Festival di Sanremo con il brano Grande Amore e trionfano nella kermesse posizionandosi al primo posto dietro Nek e Malika Ayane.

Grazie alla vittoria sanremese partecipano all’edizione dell’Eurovision Song Contest di quell’anno tenutosi a Vienna classificandosi al terzo posto e vincendo il premio della critica da parte dei giornalisti europei.

Nel 2019 tornano sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nuovamente in gara con il brano Musica che resta posizionandosi al terzo posto dietro a Ultimo e a Mahmood, vincitore della kermesse.

Il gruppo nel 2018 ha preso parte alla pellicola cinematografica Un amore così grande, film diretto da Cristian De Mattheis con protagonisti gli attori italiani Giuseppe Maggio e Francesca Loy.

Nel film Il Volo interpretano sé stessi intenti a preparare un concerto all’Arena di Verona e la storia gira intorno al protagonista che viene ingaggiato per aprire questo evento e tutto quello che gli accade in quel periodo della sua vita.

Il gruppo senza di lui

I tre ragazzi sono molto legati tra di loro, ma in estate accade che si separano per via delle vacanze come accaduto per Gianluca Ginoble che nei giorni scorsi ha pubblicato delle foto in vacanza senza i suoi compagni di viaggio.

Ma nei giorni scorsi, Ignazio e Gianluca si sono trovati a consolare Piero, per via di un lutto che ha colpito la sua famiglia e adesso Barone può contare su loro due.

Il cantante ha pianto la morte di suo nonno Pietro che per lui era molto importante. Infatti, grazie a suo nonno ha cominciato a cantare dato che era lui che gli pagava le lezioni di canto per coronare il suo sogno.

Quando era bambino, nonno Pietro prendeva per mano Piero e lo portava sul palco e tra i due si era creato un legame affettivo che aveva anche a che fare con l’arte e con il talento del ragazzo. Al ragazzo oggi, restano soltanto loro due come grande punto di riferimento: Gianluca e Ignazio, che sicuramente non lo lasceranno solo in questo brutto capitolo della sua vita.

A Naro, città dove viveva, era molto stimato e conosciuto e la notizia della sua morte ha fatto scoppiare in lacrime non solo tutti i suoi parenti e amici ma anche i fan della band che si sono rattristiti alla notizia.