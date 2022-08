“Ha una figlia segreta”, dramma a Monaco: Alberto ha messo incinta un’altra | Povera Charlene

Nuovo dramma a Monaco: Alberto ha messo incinta un’altra donna, Charlene ha di nuovo il cuore distrutto. Spunta fuori la figlia segreta del sovrano monegasco.

Charlene e Alberto di Monaco di nuovo nell’occhio del ciclone, la corte monegasca è in subbuglio: lui ha messo incinta un’altra e ha una figlia segreta. Che scandalo.

Il cuore di Charlene è distrutto

Charlene di Monaco non riesce a trovare pace. La moglie di Alberto II deve affrontare una situazione che le ha spezzato il cuore. Proprio lui, il suo adorato consorte, ha messo incinta un’altra donna. Spunta la figlia segreta che si unisce ai pargoli illegittimi del sovrano monegasco.

Charlene e Alberto sono una delle coppie reali più chiacchierate e discusse di sempre. Ad attirare l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali però è sempre la principessa sudafricana che, per via della relazione turbolenta con il marito, è bersaglio gradito della stampa nazionale e internazionale.

Per un lungo anno i riflettori sono stati puntati su di lei per via dei suoi problemi di salute. Una brutta infezione l’ha obbligata a un ricovero in un ospedale sudafricano prima e poi, per curare una depressione e un forte esaurimento, è finita in un centro di riabilitazione in Svizzera. Ora che la salute sembra sistemata, deve fare i conti però con un dramma emotivo.

Alberto di Monaco ha una figlia segreta

Alberto II ha messo incinta un’altra donna. Spunta la figlia segreta che insieme ad altri eredi illegittimi del principe monegasco, entra a far parte della sua grande famiglia allargata. Il suo nome è Jazmin Grace.

Alberto di Monaco e Charlene sono convolati a nozze il primo luglio 2011. Dal loro amore sono nati due gemellini, Jacques e Gabriella. Ma il sovrano monegasco, libertino e poco avvezzo alla fedeltà, ha avuto flirt e relazioni con donne diverse.

Nel corso degli anni sono apparsi tanti figli illegittimi avuti con numerose donne e proprio una di queste, Tamara Rotolo, è rimasta incinta e ha messo al mondo una una bimba, oggi donna, che è figlia di Alberto II.

Tamara e Alberto si sono conosciuti nel 1991, in Costa Azzurra, quando il reale stava trascorrendo le sue vacanze e Tamara invece lavorava come cameriera. I due hanno avuto un flirt fugace e dalla loro passione è nata Jazmin Grace, il cui nome è stato scelto appositamente per rendere omaggio alla compianta Grace Kelly.

Tamara ha lottato per il riconoscimento della figlia per ben 14 anni ma il sovrano non ne ha mai voluto sapere. Solo qualche anno fa, tramite il test del DNA, è stato confermato che Jazmin è effettivamente la figlia di Alberto II e discendente del casato Grimaldi. Da quel momento la giovane è entrata a far parte della famiglia reale a tutti gli effetti.

Oggi, i rapporti tra Jazmin e Alberto sono ottimi. I due si vedono spesso e trascorrono molto tempo insieme. A differenza di Jacques e Gabriella, nati dal matrimonio con Charlene, Jazmin non può essere inserita nella linea di successione al trono perché frutto di una relazione extraconiugale.

La ragazza si è dovuta dunque rimboccare le maniche e trovare il suo posto nel mondo. Amante dell’arte e della musica, è una cantante jazz e soul e spesso si esibisce al cabaret The duplex, a Manhattan, dove anche altri volti noti del panorama cinematografico e musicale, come Woody Allen e Barbara Streisand hanno iniziato a muovere i loro primi passi.

Che rapporto c’è tra Charlene e Jasmine? Non c’è nessuna foto insieme nella sovrana e della figliastra. La Wittstock continua a soffrire per i tradimenti passati del marito e per i figli che spuntano come funghi e si uniscono ai Grimaldi.