“Ha lasciato un vuoto enorme dentro di me”, principe Harry distrutto: addio alla donna della sua vita

La vita del principe Harry è stata sconvolta dalla perdita della donna più importante della sua vita. Ecco cos’ha dichiarato pubblicamente.

Continuate a leggere per scoprire le parole sconvolgenti e commoventi del principe Harry, relative alla sua terribile perdita.

Il ritorno del principe Harry in Inghilterra

Dopo la sua breve e discreta visita nel Regno Unito per la celebrazione del Giubileo di Platino a giugno, il principe Harry torna a casa.

Il 5 settembre, il nipote di Elisabetta II rimetterà piede sul suolo britannico per ospitare il One Young World Summit, un evento di beneficenza.

Si svolgerà nella città di Manchester. Prevede di riunire giovani leader provenienti da diverse parti del mondo, in particolare un totale di 190 nazionalità in un vertice per la diversificazione culturale e la cooperazione internazionale.

Come al solito, in questo viaggio avrà con lui la preziosa moglie Meghan Markle, che funge da consulente di questa associazione assieme ad altri personaggi illustri come Justin Trudeau o Jamie Oliver.

La perdita sconvolgente nella sua vita

Il principe Harry ha incanalato la propria esperienza di perdita di un genitore in una commovente prefazione per un libro speciale scritto per i bambini che hanno vissuto la perdita di un genitore o di una persona cara durante la pandemia.

Hospital by the Hill racconta la storia di un giovane che fa i conti con la perdita della madre che lavorava in prima linea in un ospedale. Il tema toccante del libro, che può parlare ai bambini di ogni ceto sociale che hanno recentemente perso una persona cara, è uno dei motivi per cui il Duca di Sussex ha scelto di sostenere personalmente il progetto.

Nel capitolo di apertura, il principe Harry rende omaggio alla sua defunta madre, la principessa Diana, che ha tragicamente perso all’età di 12 anni.

“Se stai leggendo questo libro, è perché hai perso i tuoi genitori o una persona cara, e mentre vorrei poterti abbracciare in questo momento, spero che questa storia sia in grado di darti conforto nel sapere che non sei solo”

– scrive il duca.

“Quando ero un ragazzino ho perso mia madre. All’epoca non volevo crederci o accettarlo, e ha lasciato un enorme buco dentro di me. So come ti senti e voglio assicurarti che col tempo quel buco si riempirà di tanto amore e supporto. Tutti affrontiamo la perdita in un modo diverso, ma quando un genitore va in paradiso, mi è stato detto che il suo spirito, il suo amore e i suoi ricordi non lo fanno. Sono sempre con te e puoi tenerli per sempre. Trovo che questo sia vero”.

Il libro verrà pubblicato in concomitanza con la Giornata nazionale di riflessione della Gran Bretagna e sarà gratuito per qualsiasi bambino o giovane nel Paese che è stato colpito dalla perdita dei propri cari a causa della pandemia.