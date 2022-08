“Grazie, non ti dimenticheremo mai”, Schumacher: il figlio rattrista tutti i suoi tifosi

Tutti in lacrime per Schumacher, Mick è distrutto. Ecco che cosa è accaduto, ancora, nella famiglia più amata del mondo dello sport. Davvero impensabile.

Continua il periodo buio per la famiglia Schumacher, il figlio d’arte, Mick, è distrutto. La notizia lascia tutti sgomenti e sconvolge i social.

Problemi per la famiglia Schumacher

Sono trascorsi ormai 9 anni da quando Michael Schumacher ha avuto quel terribile incidente che lo ha allontanato, per forza di cose, dall’affetto del suo fedele pubblico ma non da quello della sua famiglia.

Il 29 dicembre 2013, il pilota tedesco più famoso del mondo, ex corridore della Ferrari, è stato protagonista di una drammatica caduta sugli sci, avvenuta sulle alpi francesi, che gli ha causato delle importanti lesioni cerebrali.

Michael non si è ancora totalmente ripreso dal colpo. Dopo tanti mesi di coma farmacologico, oggi continua la sua riabilitazione a casa, a Ginevra, in una mansione che è diventata una fortezza inaccessibile ai paparazzi, circondato solo dall’affetto della famiglia, della moglie, dei figli e degli amici più cari.

Arriva però, come un fulmine a ciel sereno, per la famiglia Schumacher, una brutta notizia. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Mick, il figlio della coppia, è distrutto. Tutti sono in lacrime.

Mick è distrutto: tutti i tifosi lacrime per lui

Non sta attraversando un periodo semplice, la famiglia Schumacher. Da quando l’ex pilota di Formula 1 ha subito quel bruttissimo incidente che ancora tutt’oggi non gli consente di condurre una vita normale, gli equilibri familiari sono cambiati. Arriva però, adesso, un’altra notizia che distrugge tutti e che riguarda Mick, il figlio del pilota e di sua moglie Corinne Betsch.

Che cosa sta succedendo al giovane di casa Schumacher? Come sapranno i ben informati, il figlio di Michael è anche lui un corridore automobilistico. Fino ad ora è stato pilota per la Ferrari ma il suo contratto è in scadenza e Mick potrebbe decidere di passare dalla parte della concorrenza.

Sebbene tantissimi sportivi vorrebbero che lui, proprio come il padre, diventasse pilota per il famoso Cavallino, sembra che questo sogno non sia destinato ad avverarsi. La scuderia della Ferrari è al momento un’opzione non vagliabile per il giovane.

Eppure, il figlio di Michael e Corinne sembra avere le idee piuttosto chiare. Il suo gesto non lascia più dubbi, ha fatto qualcosa che ha lasciato tutti interdetti. Il giovane pilota automobilistico ha cominciato a seguire il CEO del Alpine-Renault.

Che cosa bolle in pentola? Il figlio di Michael ha già deciso per chi gareggiare e soprattutto con chi proseguire la sua carriera nel mondo automobilistico? Nel frattempo in tanti si sono scatenati sui social dopo questa notizia e sebbene dispiaciuti, alcuni hanno manifestato comunque il loro supporto al giovane ringraziandolo per le emozioni e i successi condivisi con i tanti sportivi fino ad ora.

Per il momento, in ogni caso, nessuna conferma ufficiale del cambio squadra è avvenuta. Bisognerà attendere ancora un pochino prima di capire che cosa ne sarà della carriera di Mick Schumacher.