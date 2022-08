Finestre socchiuse, MAI lasciarle così: non hai idea dei rischi che corri | Un vero pericolo

La sicurezza domestica dovrebbe essere una priorità assoluta. Avere delle semplici misure di sicurezza, come non lasciare le finestre socchiuse, può aiutare.

Con il caldo che imperversa ogni giorno, la tentazione di lasciare le finestre socchiuse di sera può balenare nella mente. Meglio non farlo se non vogliamo correre rischi inutili.

Finestre socchiuse? Un vero pericolo

Trasferirsi in una casa può essere eccitante, ma mettere in atto misure di sicurezza per mantenerla protetta e iniziare con sistemi o dispositivi di sicurezza domestica può sembrare un po’ scoraggiante.

La buona notizia è che ci sono così tante opzioni di sicurezza domestica a basso costo disponibili in questo momento dal monitoraggio fai-da-te alle serrature intelligenti.

Inoltre, i furti con scasso stanno diventando meno comuni ogni anno, ma meglio non lasciare le finestre socchiuse, possono essere un incentivo per i ladri.

Proteggere le finestre di casa e non solo

Bloccare serrature e finestre è una delle prime e più elementari protezioni contro gli intrusi in casa, ma quanti di noi lo fanno costantemente? I ladri sono spesso alla ricerca di bersagli facili e una porta o una finestra sbloccate è proprio questo. Anche quando sei a casa, è buona norma tenerle chiuse. Altri apparecchi sono in grado di aiutarvi a tenere traccia dei vostri input. I dispositivi di rilevamento di porte e finestre possono monitorare se una porta o una finestra è stata lasciata socchiusa e possono essere programmati per chiudersi in modo automatico a determinate ore.