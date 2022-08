“È incinta di Totti”, sganciata la bomba: Signorini sgama tutto | La prova è schiacciante

Alfonso Signorini ha pubblicato la prova che riguarda la gravidanza di Noemi Bocchi da parte di Francesco Totti. Ecco la verità sul gossip del momento.

Il caos mediatico che sta travolgendo da un mese a questa parte Francesco Totti e Ilary Blasi e tutte le persone a loro vicine non sembra volersi placare e ogni giorno una nuova indiscrezione fa capolino.

Al momento nessuna di queste può essere ritenuta veritiera dato che i due diretti interessati sembrano non avere alcuna intenzione di parlare della fine del loro rapporto e di volerlo fare un domani, qualora volessero, quando tutto sarà un lontano ricordo.

Alfonso Signorini e la prova della nuova paternità di Totti

In questo periodo, Ilary Blasi ha passato le sue vacanze in Tanzania per poi passare del tempo a Sabaudia per poi mettersi lo zaino in spalla e fare un salto alle Dolomiti e nelle Marche paese dove sono cresciuti i suoi genitori, andando a trovare sua nonna Marcella.

Totti, invece, ha passato del tempo alle Terme dei Papi ed è in vacanza con i suoi figli nella casa a Sabaudia dove si è dato il cambio con Ilary avendo con lei un incontro che sembra sia stato molto freddo.

Il motivo per il quale i due hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio non è stato rivelato ma in queste settimane molti giornali di gossip hanno dato la loro versione dei fatti con storie molto contrastanti.

Dapprima si è detto che è stata Ilary a tradire Totti con un giovane e bellissimo uomo e dopo che la notizia è andata pian piano perdendo di credibilità in questi giorni molti siti l’hanno riportata a galla facendo il nome di Cristiano Iovino come nuovo interesse amoroso della conduttrice.

Altre versioni, invece, vogliono Francesco Totti colpevole di tradimento nei confronti di Ilary per via della sua relazione con Noemi Bocchi, che sta passando le sue vacanze a San Felice Circeo.

Inoltre, si è parlato anche di una presunta gravidanza da parte della Bocchi che avrebbe reso Totti padre per la quarta volta esaudendo uno dei suoi più grandi desideri, ossia di diventare nuovamente papà.

In una passata intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa, la Blasi aveva ammesso che Totti voleva un quarto figlio, ma che se davvero ne avesse avuto il desiderio poteva benissimo farlo con un’altra donna.

La verità sulla gravidanza di Noemi Bocchi

Le sue parole, in questi giorni, sono rimbombate sui giornali dato lo scoop che vuole la nuova compagna di Totti in gravidanza, notizia smentita in parte dalla giornalista Candida Morvillo nella trasmissione Estate in Diretta.

La donna, parlando dell’argomento dell’estate, ha ammesso che una sua collega ha riunito delle prove che vogliono che la notizia sulla gravidanza della Bocchi sia soltanto un chiacchiericcio messo in giro su Roma per dare una spiegazione valida alla fine del rapporto tra Totti e la Blasi.

A confermare questa versione è stato anche Alfonso Signorini tra le pagine del suo settimanale Chi, smentisce il gossip in questione e il conduttore del Grande Fratello Vip è molto afferrato sulle notizie.

Quindi, la sua prova è schiacciante, e il direttore del settimana afferma che “Noemi non è incinta di Totti, non aspetta un bambino come qualcuno ha scritto. È bastato che entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta ad un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelarsi una colossale bufala”.

Alfonso Signorini conosce bene Ilary Blasi e il suo ex marito, in quanto, oltre averli intervistati più volte, è stato opinionista delle prime tre edizioni del Grande Fratello Vip quando la padrona di casa era proprio Ilary prima che il programma fosse affidato proprio a lui.

L’uomo, smentendo la notizia con tanto di foto di Noemi in perfetta forma sul suo settimanale, ha una volta per tutte messo a tacere una delle notizie che più sono circolate in questi mesi riguardo la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti.