Calcare nei vetri della doccia, apri il frigorifero per la soluzione: addio macchie e aloni

By

Pulire il vetro delle docce è un compito davvero arduo. E’ una delle cose più difficili e faticose delle faccende domestiche, ma basta conoscere un trucchetto infallibile per ottimizzare i tempi e la qualità del lavoro: scopriamo come fare.

Tenere pulito, profumato e brillante il box doccia è un compito molto difficile. E’ complicato perché farlo durare a lungo è una missione quasi impossibile, Ma esiste un trucco impeccabile per ottimizzare la pulizia dei vetri della doccia? Sicuramente, sarebbe opportuno evitare il più possibile di sporcare il box doccia, soprattutto quando c’è il vetro, perché si possono creare incrostazioni, macchie, aloni e calcare, proprio per questo bisogna fare molta attenzione.

Ma come possiamo rimuovere qualsiasi tipo di sporco dal vetro? Basta conoscere un rimedio facile ed efficace. Non tutti lo conoscono, ma oggi ve lo sveleremo, non ne farete più a meno: scopriamo di più.

Come pulire il box doccia in vetro: il rimedio infallibile

Farsi una doccia è sicuramente uno dei momenti più rilassanti della giornata, ma pulirla ed igienizzarla è una grande fatica. Per ottimizzare i tempi e gli sforzi basta prendere le dovute precauzioni.

Il nemico numero uno è proprio il calcare. Ma come facciamo ad avere un vetro sempre pulito ed impeccabile? Il primo step è asciugare il vetro ogni volta che usiamo il box doccia. Un’altra soluzione è quella di utilizzare un prodotto specifico che lascia una pellicola idrorepellente a base di silicone che fa scivolare le gocce.

Dei metodi che sono utili e il vetro rimarrà senza aloni e macchie per un bel po’ di tempo. Malgrado l’attenzione e la cura per evitare la formazione di calcare, è necessario mettere in pratica un rimedio davvero infallibile. Basta utilizzare due ingredienti, che avrete sicuramente tutti a casa: scopriamo di più.

Vetro del box doccia brillante ed impeccabile: il trucco sconvolgente

Basta un attimo per sporcare la doccia, invece per pulirla ci occorrono almeno 15 minuti. E’ normale avere il vetro pieno di impurità, ma nessun problema, l’importante è sapere il trucco infallibile che vi aiuterà nelle vostre faccende domestiche.

Per far tornare il vetro del box doccia brillante, vi basteranno due semplici e naturali ingredienti: il bicarbonato e l’aceto. Dovrete mescolare i due componenti e metterli in uno spruzzino. Una volta spruzzato la miscela sulla superficie, aspettate qualche minuto e strofinate con un panno bagnato con aceto.

Con questi due super naturali ingredienti che avrete sicuramente in casa vostra, otterrete un vetro brillante, senza macchie di calcare o aloni. Una miscela che non corrode, quindi adatta alla maggior parte delle superfici. Potete anche utilizzare il limone, per un ottimo risultato, sarebbe opportuno lasciarlo agire per almeno 10 minuti.