Benedetta Rossi, l’avete mai vista in costume? Accipicchia che linee | FOTO

Benedetta Rossi è la cuoca più amata del mondo del web e del panorama televisivo italiano. Siamo abituati a vederla tra i fornelli, con il suo inconfondibile grembiule da cucina. Nelle scorse ore si è mostrata in costume, più in forma che mai: vediamola.

Benedetta Rossi la vediamo ogni volta dietro i fornelli. Ma anche la cuoca più amata del web e della televisione si gode l’estate. Lei è sempre in compagnia di suo marito Marco, si infatti, sul suo seguitissimo profilo social, li vediamo insieme attraverso un bellissimo scatto che ha condiviso, mostrandosi in bikini.

Ogni giorno prepara dei piatti deliziosi nella sua inconfondibile cucina, ma ultimamente ha deciso di staccare e prendersi una pausa insieme a suo marito. E’ estate anche per lei ed è giusto che si prenda dei momenti di meritato riposo. Dagli scatti che ha pubblicato la vediamo raggiante e in perfetta forma: scopriamo di più.

L’estate di Benedetta Rossi

Senza dubbio, Benedetta Rossi è la cuoca più amata e seguita del web. Sulle sue pagine social pubblica scatti delle sue ricette ma anche della sua quotidianità insieme a suo marito Marco e il loro amico a quattro zampe, Cloud.

Lei è una food blogger, la sua pagina, “Fatto in casa da Benedetta” è seguita da milioni di follower. Gestire un sito così importante è davvero stancante, dietro ad ogni suo video o post ci sono ore e ore di intenso lavoro. Proprio per questo, ha deciso di staccare dai suoi impegni per godersi finalmente la sua meritata estate.

Dagli scatti che ha pubblicato sul web, la vediamo rilassata e decisamente sorridente. Ma ad attirare l’attenzione sono state delle sue foto in costume. Benedetta è in perfetta forma, ha un fisico da far invidia a chiunque: rimarrete a bocca aperta, vediamola.

Benedetta Rossi in costume, che forme: FOTO

Seguirla mentre prepara le sue deliziose ricette è qualcosa di fantastico, ma vederla in costume è davvero un piacere per gli occhi. Nei suoi ultimi scatti, è apparsa più bella che mai, infatti, in pochissimo tempo ha ottenuto migliaia di mi piace e commenti.

Non capita spesso di vederla senza il suo grembiule da cucina, proprio per questo ha attirato l’attenzione di tutti i suoi follower. Benedetta Rossi è davvero uno schianto, ha deciso di indossare un costume intero di colore blu che le dona tantissimo.

Ha deciso di trascorrere le sue vacanze in una delle località più belle e rilassanti, ovvero, a Montegrotto Terme. La food blogger ci ha regalato un’immagine di lei del tutto nuova ed originale. I suoi follower sono rimasti davvero sorpresi da questi bellissimi scatti, impossibile non amarla.