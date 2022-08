“Auguroni”, tutti felici in casa reale: Beatrice Borromeo non desiderava altro

Beatrice Borromeo non desiderava altro. Il lieto evento per la bella reale rallegra anche il Principato. Pierre Casiraghi ha il cuore che esplode di gioia.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi non riescono a contenere l’emozione, che meravigliosa notizia! La coppia reale è al settimo cielo.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la coppia reale più amata di sempre

Stanno insieme da diversi anni e sono felici più che mai, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono tra i reali monegaschi preferiti dai sudditi del famoso Principato. Lei, bella come il sole, sembra una principessa delle fiabe. Discendente dal nobile casato dei Borromeo e nipote di Marta e Umberto Marzotto, è una It girl reale, con una passione per la cultura.

Dopo la laurea in scienze giuridiche conseguita presso la Bocconi, ha preso un master presso La Columbia University a New York, in giornalismo e politica internazionale. La scrittura è sempre stata la sua più grande passione e proprio il suo amore per le parole l’ha portata a lavorare per alcune riviste di fama internazionale come Vanity Fair.

Lui, invece, è l’ultimogenito di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, nonché nipote prediletto di Alberto di Monaco. Rispetto ai fratelli Andrea e Charlotte, Pierre ha sempre cercato di mantenere un profilo basso tenendo lontano dai riflettori la sua vita privata.

Proprio per la adorata coppia reale arriva il lieto evento. Tutti sono al settimo cielo: auguroni a Beatrice, che grande gioia.

Riflettori puntati sulla coppia reale: tutti al settimo cielo

Pierre Casiraghi ha il cuore che esplode di gioia e Beatrice non potrebbe essere più felice. Che cosa sta succedendo nella famosa coppia reale? Nessun bebè a bordo, per ora: la bella Borromeo ha compiuto gli anni!

Il 18 agosto ha celebrato il suo trentasettesimo compleanno e il marito ha saputo sorprenderla in maniera incredibile. Di solito i reali organizzano sempre feste lussuose e super chic per i loro genetliaci ma questa volta Beatrice ha preferito trascorrere questo giorno speciale circondato dall’amore solo del marito, dei suoi figli e degli amici più stretti.

La bella reale non si è mostrata in nessun party super glamour ma ha preferito la convivialità familiare. Trascorrere una serata tranquilla con le persone che ama, è stato il regalo più grande che Beatrice potesse chiedere.

Anche Pierre è al settimo cielo, non ha mai visto la moglie così contenta. Essere una coppia reale, sempre al centro dell’attenzione e con i riflettori puntati addosso, non deve essere affatto semplice, anche un piccolo evento diventa di portata enorme per la stampa.

Per questo, Pierre ha preferito organizzare una serata intima, con solo poche persone, per regalare alla moglie quella normalità che ama e che cerca da sempre. Pierre e Beatrice sono una coppia davvero meravigliosa. Da anni insieme, continuano ad amarsi come il primo giorno e i sudditi del Principato li adorano.

Molto riservati e per nulla esibizionisti, pochi sono i gossip usciti fuori negli ultimi anni su di loro. Nessuna crisi e nessuna male lingua ha messo in subbuglio il loro rapporto. Sono una delle coppie più solide del Royal world, orgoglio di Carolina di Monaco, mamma di Pierre, che a Beatrice ci tiene tantissimo e che le vuole bene come se fosse un’altra sua figlia.