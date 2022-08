“Allora è vero” Clamoroso Ilary Blasi, la fede conferma lo scoop: messa in bella mostra | FOTO

Ilary Blasi è la protagonista indiscussa di quest’estate. Già nei mesi scorsi, prima del periodo estivo, è stata al centro dell’attenzione a causa della separazione con Francesco Totti. Ora si sta godendo la sue vacanze da single, ma nelle scorse ore è saltato fuori un dettaglio clamoroso.

Ormai non si parla d’altro, la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far discutere migliaia di persone. Sono trascorsi mesi dal loro annuncio che ha fatto tremare tutti i loro fan, ma sembra impossibile rassegnarsi dalla fine della loro storia d’amore. Però, nelle scorse ore, è saltato fuori un dettaglio clamoroso.

In una recente foto della conduttrice possiamo notare l’incredibile particolare che ha fatto molto discutere e che ha confermato i pettegolezzi di questi ultimi mesi. Ilary Blasi non finisce mai di far parlare di sé. Ma cosa è accaduto? Non ci crederete, ma è tutto vero: scopriamo cosa è successo.

L’estate di Ilary Blasi senza Francesco Totti

Mentre Francesco Totti è rimasto a Roma vicino alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, Ilary Blasi ha deciso di partire per le Marche per una rilassante vacanza. Ha condiviso tutto tramite alcuni scatti pubblicati sul suo seguito profilo IG.

Questa è la sua prima estate dopo più di 20 anni senza il padre dei suoi tre figli. Ma sembra andare avanti, malgrado la separazione sia ancora fresca. Si sta prendendo del tempo per lei. In un’immagine che ha postato nelle storie di Instagram è saltato fuori un dettaglio clamoroso che confermerebbe ogni cosa: scopriamo di più.

Ilary Blasi, il dettaglio che conferma i pettegolezzi

Ultimamente, si è parlato del presunto flirt tra Ilary Blasi e un noto personal trainer romano, Cristiano Iovino. I diretti interessati non hanno ancora smentito e nemmeno confermato il gossip, ma secondo alcune indiscrezione pare che ci sia del tenero tra di loro.

Ma ancora milioni di fan della conduttrice sperano in un ritorno di fiamma con Francesco Totti. Però, nelle scorse ore, una foto di lei ha confermato tutti i pettegolezzi che ci sono stati negli ultimi mesi.

In uno scatto allo specchio, si vede la Blasi senza la fede al dito. Quindi, è ormai certo che la storia con Francesco Totti sia giunta al capolinea. Un brutto colpo per tutti quelli che hanno sempre creduto nel loro amore.

Ma l’ex letterina e l’ex capitano della Roma, non hanno ancora rilasciato nessuna dichiarazione riguardo la fine del loro rapporto. Sappiamo solo che ancora tantissimi fan sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Addirittura, un utente su Twitter ha scritto: “ALLORA È TUTTO VERO…si sono lasciati sul serio..”