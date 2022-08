“Vergognati, questo non si fa”, Totti senza freni: dopo il divorzio il clamoroso gesto contro Ilary

By

Francesco Totti senza freni. Dopo il divorzio da Ilary Blasi arriva il gesto clamoroso nei confronti della sua ex moglie. Piovono commenti di disapprovazione per il pupone.

Francesco Totti nell’occhio del ciclone. L’ex calciatore della Roma torna a far parlare di sé. Lo sgambetto alla Blasi fa discutere i social ed infiamma il web.

Francesco Totti travolto dalla tempesta mediatica

Francesco Totti continua ad essere il protagonista di gossip e pettegolezzi. Da quando più di un mese e mezzo fa, ha annunciato, insieme alla sua ormai ex moglie, la fine del suo matrimonio con una delle conduttrici più amate di Mediaset, la sua famiglia è stata travolta dal ciclone mediatico.

Ormai Ilary, Francesco e il loro divorzio sono diventati uno study case che sta appassionando non soltanto l’Italia ma anche il mondo. Immaginate che persino il The Sun ha dedicato loro un articolo. Insomma, la fine del loro amore ha avuto una risonanza a livello internazionale.

Totti, oggi è nuovamente al centro dell’attenzione per una questione ben precisa: lo sgambetto fatto alla sua ex moglie. I social si infiammano, il web è furioso. Che cosa ha combinato di così grave il pupone da attirarsi l’ira degli utenti? Pioggia di commenti negativi per l’ex calciatore della Roma che si è ritrovato sotto accusa.

Lo sgambetto di Francesco a Ilary fa infuriare il web

Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero ai ferri corti da tempo. La separazione avrebbe accentuato ancora di più un distacco che nelle loro vite e nella loro famiglia ha avuto inizio già un anno fa.

Mentre si mormora che Totti continui ancora a vivere in segreto la sua relazione con Noemi Bocchi in attesa che il divorzio dalla conduttrice Mediaset sia definitivo, il pupone si ritrova travolto dal caos mediatico. Che cosa è accaduto? Perché i fan sono infuriati con lui?

Fino ad ora, il pupone ha sempre mantenuto il silenzio più totale sulla separazione dalla Blasi ma un video che lo vede protagonista ha scatenato le polemiche: è cominciato a circolare un filmato di Francesco, in vacanza, con sottofondo la canzone di Irama “Arrogante”.

Questo frame è stato ripostato da una fan page del calciatore e gli utenti hanno letto in questo gesto, e soprattutto nel brano scelto per accompagnarlo, una frecciatina al vetriolo nei confronti di Ilary Blasi. Ed ecco che sono iniziati a piovere commenti negativi nei confronti del pupone del tipo:

“Vergognati, questo non si fa. Dopo tutto quello che hai fatto a Ilary, hai pure il coraggio di cantare questa canzone che è un inno alla strafottenza?”.

Totti insomma è stato travolto dal ciclone social. Gli utenti sono furiosi con lui ma non è come sembra. Svelata finalmente tutta la verità. Questo video risale all’incirca a un anno fa e la canzone è stata aggiunta di proposito da un hater, con molta probabilità, per cavalcare l’onda del gossip.

Chi ha creato questa pagina fake? Si tratta davvero di una fan page di Francesco oppure solo di un hater che ha dato vita appositamente a un falso profilo per accentuare ancora di più contrasti tra i due ex e i gossip su questa questione? L’unica certezza che abbiamo è che questo filmato non è stato pubblicato da Francesco Totti di recente. Il pupone continua a mantenere il silenzio più totale, dai social è scomparso, ha fatto perdere le tracce di sé.