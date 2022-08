“Ti perdono, voglio riabbracciarti”, Michelle Hunziker: l’annuncio commuove tutti | Ci ripensa

By

Michelle Hunziker potrebbe riabbracciare una persona che ha molto amato ed è pronta a perdonarla. Ecco l’annuncio che ha commosso tutti quanti.

Michelle Hunziker è una conduttrice svizzera che ha avuto un enorme successo sia in Italia che in Germania dove presenta molte trasmissioni diventate nel tempo molto importanti per i telespettatori.

La sua vita privata è sempre stata al centro del gossip a partire dal suo primo amore Marco Predolin. La notizia fece tanto scalpore per via del fatto che il conduttore era molto più grande di lei che all’epoca era ancora minorenne.

Michelle Hunziker: “Io sono qui, ti perdono”

In seguito, dopo la relazione con Predolin, Michelle Hunziker ha vissuto la storia più importante della sua vita, che le ha dato anche una svolta alla sua carriera, quella con il cantautore Eros Ramazzotti.

Negli anni ’90, il cantante era uno dei più amati di sempre e non c’era emittente radiofonica che non trasmetteva una sua canzone ed era uno degli uomini più amati e desiderati d’Italia.

La coppia è stata insieme sin dal 1995 e dopo un anno dal loro rapporto è nata la loro primogenita Aurora Sophie che ha regalato una gioia immensa ai suoi genitori che la amano tantissimo.

Però la storia d’amore tra Michelle ed Eros è terminata nel 2009, quando entrambi hanno deciso di comune accordo di mettere fine al loro matrimonio e di intraprendere delle altre storie.

Dopo la separazione, Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore con Tomaso Trussardi e dal suo secondo matrimonio sono nate Sole e Celeste, le altre due figlie della conduttrice televisiva.

Eros, invece, è stato sposato dal 2014 al 2019 con Marica Pellegrinelli da cui ha avuto due figli Raffaella e Gabrio Tullio, ma anche la storia con la modella non è andata nei migliori dei modi.

Anche Michelle, a gennaio ha annunciato la separazione da Trussardi ed è stata avvistata in compagnia di quello che dovrebbe essere il suo nuovo compagno. Il medico Giovanni Angiolini che ha partecipato anche ad un’edizione del Grande Fratello.

I due sono stati beccati in Sardegna ma non hanno mai confermato o smentito la loro relazione, anche se dai propri profili Instagram in molti si sono accorti del fatto che si trovano spesso nello stesso luogo nello stesso momento.

In questi giorni, Michelle è stata vista assieme a sua figlia Aurora in una farmacia della Sardegna, regione natale di Angiolini, intenta ad acquistare un test di gravidanza e subito si è parlato di un quarto figlio in arrivo.

Al momento non ci sono conferme e la gravidanza potrebbe anche riguardare Aurora che coronerebbe così la sua storia d’amore con Goffredo Cerza al quale è legata da ormai alcuni anni.

La lettera dell’uomo alla conduttrice

Ma un uomo che ha fatto parte della vita di Michelle Hunziker sarebbe pronta a perdonarla nonostante lei abbia fatto finta che non esistesse. Stiamo parlando di suo fratello maggiore Andrea.

L’uomo, è nato da una relazione avuta da suo padre precedentemente a quella con sua madre Ineke, ed ha contattato Michelle e suo fratello Harold, soltanto in età adulta quando suo padre è scomparso.

Andrea, in un’intervista rilasciata a DiPiù ha confessato di aver cercato di contattare Michelle Hunziker più volte e di essere rimasto deluso quando nella sua biografia la donna ha parlato di tutta la sua famiglia e delle persone che ha incontrato durante la sua vita ma non di lui.

“Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi” – scrive Andrea – “Mi spieghi cosa ti ho fatto? Sono quasi sordo e muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato un tumore al cervello, che per fortuna, i chirurgi svizzeri sono riusciti a rimuovere”.

“Non hai scritto il mio nome, come se non esistessi” – continua – “Ma io sono qui ti perdono e voglio riabbracciarti” conclude l’uomo nella lettera destinata a sua sorella che per ora non ha dato alcuna risposta.