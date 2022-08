“Siamo rimasti soli…” Chanel, l’inaspettata reazione: un pugno allo stomaco per Totti

Chanel Totti spiazza tutti. Arriva l’inaspettata reazione della secondogenita di Ilary e Francesco. Un pugno allo stomaco per il papà. Il pupone ha il cuore spezzato.

Francesco Totti di nuovo nell’occhio del ciclone. La pugnalata arriva da chi meno se lo aspetta, proprio Chanel lo umilia così.

Chanel Totti agguerrita

Chanel Totti è la seconda figlia di Ilary Blasi e del famoso pupone. La ragazza, che oggi ha 15 anni, ha sempre cercato di rimanere lontana dal mondo dei riflettori. Timida e riservata, adesso però è un’altra persona. Dopo l’annuncio della separazione dei suoi genitori è esplosa sui social dei quali attualmente si può considerare senza alcun ombra di dubbio la regina.

Mentre mamma Ilary dovrebbe aver concluso le sue vacanze e attualmente dovrebbe essere nuovamente a Roma, i figli pare siano di nuovo con lei dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Sabaudia con il papà.

Ad attirare l’attenzione è proprio la secondogenita della ormai ex famosa coppia. Chanel spesso pubblica video dai significati critici, soprattutto su tik tok. E proprio sul famoso social, è arrivata un’altra frecciatina che sembra, a detta degli utenti, rivolta proprio al papà Francesco. Che cosa ha combinato la bella Chanel? I fan sono rimasti a bocca aperta.

La frecciatina di Chanel è un colpo al cuore per Francesco

Non sembra averla presa affatto bene la separazione dei genitori, Chanel Totti. La quindicenne, secondogenita della conduttrice Mediaset e del calciatore più famoso del mondo, sta attraversando un periodo turbolento e per sfogarsi e liberare la mente utilizza i social come strumento di svago e relax.

Proprio attraverso il suo profilo tik tok, ha pubblicato un video che ha fatto il giro del web e che ha lasciato tutti interdetti. Davvero spesso la figlia di Ilary e Francesco pubblica dei filmati con delle canzoni che hanno dei significati profondi e che sembrano parlare chiaro ai diretti interessati.

Anche questa volta, il messaggio che Chanel ha voluto lanciare non è per nulla ambiguo. Nel video in questione, si vede la bella e famosa quindicenne in compagnia della piccola di casa Totti-Blasi, la meravigliosa Isabel. Le due sorelle, mano nella mano, sono in un luogo non facilmente riconoscibile, mentre salgono e scendono delle scale.

Nel filmato in questione, nel quale si vede anche che le due sorelle si scambiano un tenero bacio sulla bocca, c’è Chanel che canta un famoso pezzo di Rhove, “OVER THE RAINBOW RMX”.

Ad attirare l’attenzione è soprattutto una frase sulla quale la figlia di Francesco si è soffermata:

“Siamo rimasti soli nella stanza”.

Gli utenti social hanno letto anche questa volta un messaggio rivolto a Francesco. Si dice infatti che la bella Chanel sia arrabbiata con il papà con il quale, tra l’altro, non si vedrebbe da un po’ di tempo. Mentre mamma Ilary per diverse settimane è stata in giro per l’Italia, tra una gita sulle Dolomiti, una breve vacanza a Cortina e poi a Pesaro a casa della nonna paterna, Chanel ha avuto il permesso di poter trascorrere le vacanze con le sue amiche, mentre Cristian e Isabel sono rimasti a Sabaudia, negli ultimi giorni con Francesco.

Questa lontananza tra padre e figlia fa intendere che forse i rapporti tra di loro si sono raffreddati. Il soprannominato video, poi, sembra essere una chiara frecciatina al vetriolo al famoso papà che tanto la sta facendo soffrire.