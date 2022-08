Noemi Bocchi, clamorosa indiscrezione: gli ha detto sì | Totti felicissimo

By

In questi ultimi mesi non si parla d’altro, la relazione tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sta procedendo a gonfie vele. Nelle scorse ore è spuntata un’indiscrezione bomba che ha lasciato tutti a bocca aperta, lei gli avrebbe detto finalmente sì: scopriamo di più.

Brutto colpo per Ilary Blasi che dopo pochi mesi dalla rottura con Francesco Totti, vede il suo ex marito voltare pagina troppo in fretta rispetto a lei. Da quando si sono separati ufficialmente sono stati travolti da migliaia di gossip sulla loro vita privata. Nelle scorse ore, invece, è saltato fuori un altro scoop che riguarda l’ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

A quanto pare i due sono più affiatati che mai e a dimostrarlo è stato il loro ultimo gesto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Di cosa si tratta? Non ci crederete mai, ma la nuova fiamma di Totti ha finalmente detto sì: scopriamo cosa è accaduto.

Noemi Bocchi ha detto sì: indiscrezione bomba

Nelle scorse ore, Nuovo TV ha lanciato un’indiscrezione bomba proprio su i due personaggi del momento: Noemi Bocchi e Francesco Totti. Secondo il settimanale, mentre Ilary Blasi è fuggita da Roma per stare il più possibile lontana dai gossip, la nuova fiamma del suo ex marito, sembra invece avvicinarsi sempre più a lui.

Su Nuovo Tv, si legge: “Noemi Bocchi ha preso casa al circeo per stare vicina al Pupone“. Lei avrebbe finalmente detto sì, infatti, lo ha assecondato nella sua richiesta di stargli più vicino in questo periodo davvero stressante per Totti. Tra i due sta andando a gonfie vele, addirittura si vocifera che Noemi starebbe aspettando un bambino dal noto giocatore della Roma. Nuovo Tv ha spiegato:

“Sembra non voler passare le ferie troppo distante da lui, pur non potendo ancora frequentarlo alla luce del sole. Secondo i ben informati, potrebbe già essere in dolce attesa“.

Il gesto di Francesco Totti a Noemi Bocchi | Impensabile

Dalle foto pubblicate sempre da Nuovo Tv, Noemi Bocchi sta trascorrendo le vacanze a San Felice Circeo insieme a sua figlia e con un uomo. Non si tratta di Totti, ma di una guardia del corpo che avrebbe messo a disposizione proprio l’ex Capitano della Roma:

“Sorvegliata a vista. Gli amici della Bocchi sostengono che Totti le abbia messo a disposizione un guardaspalle per proteggerla da eventuali seccatori e per darle la possibilità di godersi il mare in assoluto relax”

Un gesto davvero sorprendente che mai nessuno si sarebbe aspettato, infatti, la relazione tra i due sembra farsi sempre più seria e stabile.