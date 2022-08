“Muovetevi, sta per sparire”, allarme in tutti i supermercati: immancabile a tavola

Negli ultimi tempi la spesa degli italiani sta cambiando clamorosamente a causa dei costi insostenibili. Nei supermercati è scattato l’allarme rosso, negli scorsi giorni sono già spariti diversi prodotti, ora tocca a uno in particolare: la consumiamo tutti i giorni.

Dopo l’aumento dei costi sulla benzina e l’energia elettrica, i prodotti alimentari hanno subito un clamoroso cambiamento. Un problema che riguarda proprio tutti. Nei supermercati è scattato l’allarme rosso, perché dobbiamo dire addio ad un alimento che consumiamo quasi tutti i giorni, non manca quasi mai a tavola. Purtroppo a causa dell’inflazione record e i rincari di carburante, la nostra spesa sta subendo una netta rivoluzione.

Secondo i media italiani, saremo costretti all’aumento dei prezzi e a dire addio a tantissimi alimenti. Quelli che saranno disponibili sugli scaffali avranno un costo stellare, mentre altri prodotti scompariranno definitivamente. Uno di questi lo usiamo tutti i giorni sulle nostre tavole: scopriamo di cosa si tratta.

Allarme in tutti i supermercati: questo prodotto non può mancare a tavola

Già nelle scorse settimane si era parlato della mancanza di anidride carbonica (CO2), infatti, i produttori di acque frizzanti stanno facendo molta fatica a gestire i costi di produzione. Ovviamente, nella stessa barca ci sono anche tutte le altre industrie di bibite frizzanti.

Proprio per questo, sempre più prodotti stanno scomparendo dagli scaffali dei supermercati. Per non parlare dei costi che sono arrivati alle stelle. Come ha spiegato Repubblica, l’acqua gassata sta diventando sempre più difficile da trovare, infatti, c’è la possibilità che possa diventare un bene costoso oppure che si sospenda temporaneamente la produzione, come ha fatto l’acqua Sant’Anna. Sapete che già una bevanda gassata è diventata quasi impossibile da trovare nei supermercati? Stiamo parlando della birra: scopriamo di più.

La birra sta sparendo? Allarme rosso

Produrre la CO2 richiede molta energia, ma la crisi riguarda anche l’acqua in generale. Stiamo vivendo un periodo di siccità e quindi tantissimi fonti idriche si sono prosciugate. Proprio per questo, siamo costretti a rinunciare a tantissime bibite gassate, tra queste la birra.

Si tratta di un prodotto che consumiamo molto spesso, soprattutto in questo periodo estivo dove le feste con gli amici non mancano mai. Le bollicine vengono spesso messe sulle nostre tavole, ma ora c’è il rischio di doverne fare a meno. Una situazione che si sta facendo sempre più drammatica.

Purtroppo, la mancanza di anidride carbonica riguarda anche il settore alimentare, e anche quello della strumentazione medicale. La Co2 è il componente principale di molti estintori. La scomparsa e l’aumento dei costi di alcuni prodotti sta allarmando notevolmente i consumatori, il futuro è davvero preoccupante.