“Mi ha tradita”, scandalo a Buckingham: eppure sembrava innamoratissimo | È finita

By

Nuovo scandalo nella casa reale: lui l’ha tradita. I due sembravano innamoratissimi, invece è finita così, in maniera del tutto inaspettata. Che delusione.

La Royal Family inglese di nuovo nell’occhio del ciclone. L’ombra del tradimento ha distrutto una coppia: è finita così, lo scandalo arriva nella casa reale.

Casa reale inglese, caos a corte

La casa reale inglese di nuovo nell’occhio del ciclone. I componenti della dinastia più famosa del mondo continuano a far parlare di loro. Che cosa è successo questa volta da attirare l’attenzione dei mass media nazionali e internazionali? Proprio loro l’hanno fatta finita, lei ha scoperto il tradimento e lo ha mollato: è terminato così un amore che i sudditi inglesi credevano eterno.

Ancora una volta la regina Elisabetta si ritrova a dover combattere le malelingue, i gossip e gli scandali che da sempre sono presenti alla sua corte. La famosa monarca però è stanca, tutte queste situazioni gettano infamia sul suo buon nome. Ma tenere a bada i ribelli membri del suo casato è davvero cosa complicata. Vediamo che cosa è successo all’amata (ex) coppia e perché si parla di un nuovo scandalo a corte.

Il tradimento ha distrutto la famosa coppia

Amatissima coppia è giunta al capolinea per un tradimento. Proprio loro, che sembravano uniti e affiatati, si sono detti addio a causa di una terza donna. Stiamo parlando del principe Harry e di Mollie King.

Ebbene sì, prima di conoscere Meghan e di convolare a nozze con lei, il principe Harry ha avuto un passato sentimentale turbolento. È stato fidanzato per diversi anni con la ricca ereditiera Chelsy Davy con la quale poi la relazione è finita perché alla bella biondina, i riflettori puntati h24 sulla sua privacy, avevano cominciato a stancare.

Il rampollo di casa inglese ha avuto flirt e frequentazioni con importanti donne, anche piuttosto conosciute, della televisione, del cinema e del panorama musicale internazionale. Sapete, per esempio, che il nipote prediletto della Regina Elisabetta ha avuto una relazione anche con la cantante Ellie Goulding? I due si sarebbero incontrati al matrimonio di William e Kate nel 2011 e proprio in quell’occasione, sarebbe scattato il colpo di fulmine.

Dopo la breve frequentazione con l’artista pop, è la volta di Cressida Bonas, modella e musa ispiratrice di Burberry, i due hanno avuto una relazione che è durata due anni ma che è finita per via della pressione sociale a cui la giovane modella e influencer non è riuscita a tener testa.

Anche Caroline Flack, presentatrice di X-Factor Uk, ha avuto un breve flirt con il Prince inglese dai rossi capelli.

Passiamo adesso a una delle sue storie più importanti, quella con Mollie King. La King è una famosa cantante e conduttrice radiofonica e capogruppo della band The Saturdays. La loro relazione è finita per via di un ‘tradimento’. Harry ha ceduto al fascino niente di meno che di una spogliarellista.

Proprio quest’ultima, ha preso la parola e ha rilasciato un’intervista parlando della sua notte brava, a Las Vegas, con il rampollo di casa inglese. La donna in questione ha il nome di Carrie Reichert. Il principe è stato fotografato qualche anno fa nella loca capitale del gioco e del divertimento e sbattuto in prima pagina, dal The Sun addirittura nudo, proprio insieme a Carrie.

Con la suddetta spogliarellista, Harry ha preso parte a una partita di strip biliardo che si è tenuta nella sua lussuosa suite. Rimasto completamente nudo, senza gli slip, è stato beccato dai paparazzi a girare nudo per la stanza.

Mollie non ha gradito il comportamento di Harry ed ecco che la loro relazione è finita. Ora che il passato del principe è venuto fuori e che questi scatti stanno facendo il giro del web, cosa ne penserà Meghan?