“L’ho mollato per questo”, Emma e Stefano: dopo anni la verità | Costretta a farlo tutti i giorni

Spunta finalmente tutta la verità sull’ex coppia formata da Emma Marrone e Stefano De Martino, dopo anni si scopre il reale motivo del loro allontanamento. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo realmente fra i due e cosa si cela dietro il loro racconto.

Come bene saprete la loro vicinanza risale ormai ad innumerevoli anni fa. Entrambi erano molto piccoli ed appunto erano si trovavano in un percorso formativo intrapreso proprio grazie alla partecipazione al noto programma Amici, talent show condotto dalla nota presentatrice Maria De Filippi. Entrambi sognavano in grande e volevano soddisfare i propri obbiettivi ed ovviamente realizzare i propri sogni. Tra loro sembrava procedere a gonfie vele ed anzi, il loro allontanamento per moltissimi anni è stato affiancato solo alla presenza della nota showgirl Belen Rodriguez. Quest’ultima infatti dopo al loro rottura ha fatto coppia fissa con il noto ex ballerino e ad oggi, dopo una serie infinita di alti e bassi, sono tuttora insieme con l’intento di mantenere la loro famiglia unita.

In pochi però sanno che in realtà sono molti i reali motivi che li allontanarono. Lei da allora ha preso le distanze dal noto ex ballerino ed attuale conduttore, ha continuato per la sua strada ed ha fatto carriera nel mondo della musica proprio come aveva programmato. Ad oggi però spunta finalmente tutta la verità sul loro rapporto. Vediamo quindi insieme tutti i dettagli a riguardo e soprattutto cosa si cela nel racconto della loro storia d’amore.

Emma Marrone e Stefano De Martino, qual è il reale motivo che li ha fatti allontanare per sempre: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato in diverse occasioni occasioni la loro storia ha scosso molto tutti i loro fan. Entrambi appunto sono stati i protagonisti indiscussi di innumerevoli giornali di gossip proprio per via del loro allontanamento. Ebbene si, per molti anni fra la famosa cantante ed il noto conduttore, come anche con la showgirl argentina, vi sono stati innumerevoli problemi ed infatti nessuno dei tre si è mai più rivolto la parola per un lungo tempo.

Ad oggi però entrambi conducono la vita che tanto avevano sognato, nonostante questo però è spuntato nuovamente il loro percorso insieme ed insieme ad esso tuti i dettagli della loro rottura. A quanto pare appunto vi sono diversi motivi per i quali si sono allontanati, a quanto pare appunto entrambi erano molto indaffarati per via degli impegni legati alle loro carriere. Lei era ‘obbligata’ a seguirlo in giro per l’Italia coi vari stage di danza e lui altrettanto col tour… Inoltre pare che la cantante avesse intenzione di sposarsi, a differenza sua però il ballerino non si sentiva ancora del tutto pronto per poter intraprendere una strada così impegnativa.