“L’ho beccato con un’altra”, Mara Venier sgama tutto: matrimonio in mille pezzi

Spiacevole notizia per la nota conduttrice Mara Venier, dopo lunga anni di relazione spunta fuori tutta la verità, proprio lui è stato beccato con un’altra donna. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi di tratta effettivamente e soprattutto cosa è successo realmente.

La famosissima attrice, conduttrice televisiva, opinionista, stilista ed ex modella nasce a Venezia da padre fruttivendolo e madre casalinga. Nel 1955 tutta la famiglia si trasferisce a Mestre dove il padre trova un nuovo lavoro come ferroviere e vivono nelle case popolari, assegnatele proprio dallo Stato.

A soli 17 anni resta incinta del fidanzato, il modello Veneziano Francesco Ferracini, nel 1968 i due decisero di convolare a nozze, scegliendo così un matrimonio riparatore. Il marito parte nuovamente per Roma la sera stessa del matrimonio lasciandola sola. Successivamente, dopo la nascita della figlia Elisabetta, decise di partire anche lei per Roma per poter tronare da suo marito. Fu proprio allora che scrisse le sorti del suo destino.

Con il passare del tempo infatti lei intraprese diverse carriere, come ad esempio la modella proprio grazie all’intervento dei di lavoro del marito. successivamente incotto innumerevoli persone che decisero di intraprendere una collaborazione con lei.

Da allora la sua vita proseguì a gonfie vele, fino a quando non incontrò appunto l’uomo che diede una vera svolta alla sua vita sentimentale. Vediamo insieme tutti i dettaglia riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

Mara Venier tradita dall’uomo che amava, lo ha beccato insieme ad un’altra donna: ecco tutti i dettagli a riguardo

L’uomo di cui andremo a parlarvi oggi lo incontrò negli anni 80, con il quale successivamente convolò a nozze pensando di condividere con lui il resto della sua vita. Per chi non lo avesse capito stiamo indubbiamente parlando del noto Jerry Calà, con il quale trascorse ben 4 anni prima del matrimonio. Successivamente però la loro storia non durò molto dal momento che solo 3 anni dopo il fatidico “si” i due decisero di divorziare nell’immediato.

La storia del loro divorzio però nasconde innumerevoli dettagli. Pare appunto che il reale motivo del loro allontanamento fu proprio un tradimento del noto Jerry Cala, il quale deciso di crogiolarsi fra le braccia di un’altra donna proprio il giorno del loro anniversario.

“Con Jerry la vita era sempre un gioco, lui me ne combinava di tutti i colori […] diciamo che era birichino. Ti dico solo che il giorno della nostra festa di matrimonio, mente tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra.”

Queste sono le parole della nota conduttrice, le quali le ha rilasciare durante un’intervista condotta da Silvia Toffanin.