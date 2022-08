Hanae Mori, scomparsa la famosa stilista giapponese: aveva 96 anni

Hanae Mori è scomparsa all’età di 96 anni. Il mondo dell’alta moda perde una stilista innovativa che ha riscosso un enorme successo.

Una donna che ha messo tutta se stessa nell’inseguire il suo sogno ed ha raccolto con enorme impegno successi straordinari. La scomparsa della Mori risale all’11 Agosto ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi 18 agosto dalla stampa nipponica.

Hanae Mori, la Madame Butterfly dell’alta moda

Hanae Mori è nata in Giappone e dopo essersi diplomata all’università cattolica di Tokio ha deciso di seguire la passione per la moda. Con perseveranza ha fatto i suoi primi passi e dopo aver incontrato il marito ha aperto il suo primo negozio.

Il marito Ken Mori operava nel settore tessile e ha investito tutto nel progetto di Hanae. Le creazioni della stilista hanno subito riscosso successi incredibili. Ha creato costumi per il cinema e vestito i personaggi più importanti dell’epoca.

Il suo modo di interpretare la moda fondendo stile asiatico e occidentale in un connubio perfetto l’ha portata ad essere un’icona. Ha incontrato Coco Chanel e da quel momento ha deciso di entrare nell’ haute couture francese.

Un’imprenditrice di successo e una delle poche donne giapponesi che è stata capace di creare un impero da milioni e milioni di dollari. Definita come la Madame Butterfly della moda dato che il suo simbolo sono sempre state le farfalle.

L’addio alla stilista

Hanae Mori si è spenta l’ 11 agosto all’età di 96 anni. La grande stilista giapponese ha rivoluzionato la moda asiatica. È riuscita a creare uno stile ricercato ed elegante tenendo stretta la propria tradizione nipponica ma inserendo un tocco di occidentale.

Un talento pazzesco ed instancabile che ha creato per tantissimi anni capi eccezionali. Hanae è stata stilista per ben 71 anni prima di decidere di smettere. Non ha mai abbandonato però i suoi progetti nei quali ha sempre avuto accanto i suoi due figli.

Il mondo della moda ha espresso il proprio cordoglio per la perdita e si è stretto alla famiglia. Moltissimi sostenitori hanno dedicato pensieri per Hanae Mori e per il suo contributo al mondo della moda. La stilista è sempre stata un esempio per le donne e ha sempre affermato che credere in se stessi alla base di tutto.

Ha spronato il genere femminile a sprigionare la propria creatività, nonostante affermarsi per le donne sia a volte più complicato. Le sue farfalle e il suo stile inconfondibile ha un valore inestimabile e il suo percorso resterà di grande esempio.