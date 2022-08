“Famiglia allargata”, Charlotte Casiraghi: la FOTO conferma tutto | Nonna Carolina felicissima

Charlotte Casiraghi al settimo cielo. La foto conferma tutto, famiglia allargata. Nonna Carolina è felicissima. Ecco che cosa sta succedendo nella vita della bella reale monegasca.

La bella Charlotte torna a far parlare i mass media. Arriva la foto che non lascia più dubbi. Carolina di Monaco ha il cuore che scoppia di gioia. Che bella notizia!

Charlotte Casiraghi protagonista del gossip

La bella figlia di Carolina di Monaco di nuovo al centro dell’attenzione. La famosa principessa ribelle, come è stata definita a palazzo reale, torna a far parlare di sé. Secondogenita di Carolina di Monaco, sorella del principe Alberto, e del compianto Stefano Casiraghi, la meravigliosa reale viene considerata tra le più affascinanti donne del mondo.

Giovane dal fascino incredibile e dalla bellezza senza tempo, è la fotocopia della più famosa mamma. Lei che è in coppia dal 2019 con Dimitri Rassam, importante produttore cinematografico, oggi ha i riflettori puntati su di sé per una lieta notizia.

Che meraviglia! La famiglia allargata è sempre stato il sogno di nonna Carolina che ora è al settimo cielo. Arriva la foto che conferma tutto, non ci sono più dubbi. Charlotte Casiraghi può gioire. Il sorriso è ritornato a splendere sul suo meraviglioso volto.

Famiglia allargata: Carolina di Monaco al settimo cielo

Charlotte Casiraghi non potrebbe essere più felice. La famiglia allargata è un sogno diventato realtà. Che meravigliosa notizia! Non stiamo parlando dell’arrivo di un bebè, almeno per ora, che, nel caso dovesse nascere sarebbe il terzo per Charlotte, ma della reunion familiare con figli e figliastri che tanto ha reso felice nonna Carolina.

Nel 2019 la figlia della principessa di Monaco ha sposato Dimitri Rassam, un produttore cinematografico e regista, figlio dell’attrice francese Carole Bouquet, che tra l’altro è una delle intime amiche della principessa Carolina.

Dimitri e Charlotte hanno un figlio, Balthazar. La principessa monegasca, prima di conoscere e convolare a nozze con il famoso produttore, ha avuto una lunga relazione con il caricaturista marocchino Gad Elmaleh che l’ha resa mamma del piccolo Raphael. Oggi, dopo tanti alti e bassi e scontri anche con il suo ex compagno, la situazione sembra essere serena.

Charlotte e suo marito Dimitri si stanno concedendo qualche giorno di relax in Corsica, più precisamente a Capo Corso. Il famoso produttore ha organizzato una giornata speciale per la sua amata che solo qualche giorno fa ha compiuto 36 anni. Per l’occasione, il regista cinematografico ha affittato una barca sulla quale ha ospitato alcuni delle migliori amiche della moglie con i rispettivi compagni e soprattutto i figli della famosa coppia reale.

Dimitri Rassam ha una bambina, Daria, di 11 anni, nata dalla sua relazione precedente con la modella di origini russe Masha Novoselova. La piccola ora sta trascorrendo le vacanze con il papà e la matrigna Charlotte.

La figlia di Carolina invece ha portato con sé, ovviamente, anche Raphael, il figlio che è nato dalla sua precedente relazione con il comico e caricaturista marocchino Gad Elmaleh. A bordo anche Balthazar, il figlio che la Casiraghi ha avuto con Dimitri: insomma, una meravigliosa famiglia allargata sta trascorrendo insieme le vacanze.

Nonna Carolina non potrebbe essere più contenta. Lei, che ha sempre creduto nel valore della nella famiglia, è felice che sua figlia Charlotte abbia trovato un equilibrio con la bimba del suo attuale marito e che Dimitri vada d’accordo con il figlio che sua figlia ha avuto con l’ex compagno. Chi li ha fotografati e le immagini che hanno fatto il giro del web, sono davvero meravigliose: si vede che la famiglia allargata è felice.