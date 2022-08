“È lei l’amante di mio marito”, Gianni Morandi: salta fuori tutto | Ha distrutto il matrimonio

Gianni Morandi sembra aver tradito sua moglie mettendo fine al lungo matrimonio. Ecco le parole della donna.

Gianni Morandi è un cantante italiano che ha conquistato generazioni di ascoltatori e che continua a farlo grazie alla sua voglia di rinnovarsi e di mantenersi al passo con i tempi nonostante i suoi quasi 78 anni.

Questa estate lo abbiamo visto partecipare al discussissimo Jova Beach Party dove si è esibito al fianco di Jovanotti in alcune tappe del suo tour estivo cantando i brani che il cantautore ha scritto per lui.

Gianni Morandi e il tradimento

Tra questi c’è il nuovo singolo La Ola, il brano che si è classificato al terzo posto del Festival di Sanremo, Apri tutte le porte e il brano che ha fatto ballare tutti quanti la scorsa estate L’Allegria.

Ma Gianni Morandi, sembra non aver reso allegra sua moglie, dato che ha deciso di tradirla dopo tutti questi anni di matrimonio, non curante di mettere fine ad uno dei matrimoni più amati da parte del pubblico.

A parlare del motivo per cui si sono lasciati è stata proprio al donna nelle pagine del Corriere della Sera per poi tornare sull’argomento in alcune trasmissioni televisive dando le sue spiegazioni.

Il cantante ha negato il suo tradimento e ha rivelato che il motivo per cui ha deciso di mettere fine al suo matrimonio è per via del carattere della sua, ormai, ex moglie e non per quello che lei ha dichiarato.

Presto Gianni Morandi dovrà vedersela con una sfida molto importante, ossia la co-conduzione del Festival di Sanremo 2023, dato che Amadeus dopo averlo voluto in gara nella scorsa edizione ha deciso di chiamarlo al suo fianco per il 73° Festival della canzone italiana.

In questo modo Gianni Morandi, torna sul palco del Teatro Ariston in veste di conduttore, così come era accaduto nell’edizione 2021 e 2022 quando ha presentato lui la kemesse canora.

Sicuramente, Gianni, avrà modo di divertirsi come sempre lui fa in tutti i suoi lavori e prima di cominciare l’impegno con le prove del Festival di Sanremo si sta godendo la sua estate tra viaggi in Puglia, ritorni a Bologna e partecipazioni ed ospitate ai concerti dei suoi vari colleghi.

Ma il suo passato torna sempre a galla e in questi giorni è tornata in voga la notizia della fine del suo matrimonio data da un suo presunto tradimento avvenuto qualche anno fa all’insaputa di sua moglie.

Ma la donna tradita non è Anna Dan, sua attuale compagna di vita, ma bensì l’attrice Laura Efrikian, la sua prima moglie con la quale è stato sposto dal 1966 al 1979 e da cui rapporto sono nati i loro tre figli: Marianna, Serena e Marco.

Nonostante la donna abbia affermato più volte che la loro storia d’amore è finita per via di un tradimento da parte di Morandi con una donna di cui non è stato fatto alcun nome, il cantante ha sempre negato negli anni questa sua versione.

La verità del cantautore

Secondo la versione di Gianni Morandi, come riportato dal sito fabiosa.it in un articolo del 2019, il loro rapporto è terminato per via dei loro caratteri incompatibili in quanti completamente diversi.

Il cantante preferiva avere una vita più tranquilla, fatta di partite di calcio con gli amici mentre la sua prima moglie era intenta a condurre una vita più vicina al mondo dello spettacolo, fatta di incontri con registri e scrittori.

Dunque pare non esserci stato nessun tradimento da parte di Morandi adesso felicemente sposato dal 2004 con la sua seconda moglie Anna Dan, famosa sui social per essere l’artefice di tanti scatti fotografici del cantante.

Morandi ha ammesso che la vita di coppia con Anna non è del tutto facile per via del suo caratterino, ma che con gli anni l’ha convinta ad andare a vivere in campagna e a mettere al mondo un figlio, Tredici Pietro, nonostante lei non avesse voglia inizialmente di diventare madre.