“Diventiamo nonni”, lieto annuncio dai Carrisi: Al Bano e Loredana pazzi di gioia

La famiglia Carrisi al settimo cielo: Al Bano e Loredana pazzi di gioia per lei. Liete notizie per la famosa figlia d’arte. E chi se lo aspettava?

“Presto nonni”: il lieto annuncio dai Carrisi fa scoppiare il cuore dei fan di gioia. Sono tutti al settimo cielo per lei. Al Bano e Loredana sono emozionatissimi. Che bella notizia.

Al Bano e Loredana al settimo cielo

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono una delle coppie più longeve, almeno fino ad ora, dello showbiz italiano. Il 2022 non è stato un anno fortunato sotto il segno dell’amore per numerosi vipponi, come Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono ritrovati a vivere una dolorosa separazione.

Loro, invece, nonostante tanti alti e bassi, nonostante le malelingue e le critiche delle persone, continuano ad essere felici dopo più di 20 anni dal loro primo incontro. I due pugliesi hanno messo su una splendida famiglia e oggi sono uniti e felici più che mai.

Proprio da casa Carrisi arriva il lieto annuncio: loro “Presto nonni”. Che grande gioia! Il cantante di Cellino San Marco e la sua compagna sprizzano felicità da tutti i pori. I fan sono al settimo cielo per loro, la bella notizia ha rallegrato tutti.

Liete novità per la famiglia Carrisi

Casa Carrisi è al settimo cielo tanto da non riuscire a contenere la gioia, soprattutto Loredana Lecciso ha il cuore stracolmo di felicità: proprio lei presto diventerà nonna! Sua figlia Brigitta è pronta ad allargare la famiglia.

La giovane è nata dalla relazione di Loredana Lecciso con Fabio Cazzato, suo ex marito. Come ha annunciato la pugliese al settimanale di Roberto Alessi, Novella 2000, in autunno si celebreranno le nozze con il rito civile mentre il matrimonio religioso avverrà nell’estate del 2023.

La compagna di Al Bano Carrisi è al settimo cielo, avrà un anno impegnativo davanti a sé con tutti i preparativi da fare per organizzare il giorno più bello della sua primogenita. Questo il meraviglioso augurio fatto dalla madre alla figlia:

“Auguro a mia figlia di avere una vita bella, il più lineare possibile. Una famiglia tradizionale che possa durare il più possibile”.

Anche se con Al Bano, Loredana non è sposata, i due si considerano marito e moglie e lei, come ha dichiarato in diverse interviste, non ha bisogno di suggellare il suo amore con il cantante di Cellino San Marco con un contratto: la chimica e l’intesa mentale oltre che fisica per loro è sufficiente.

Loredana a Roberto Alessi però fa anche un’altra confessione: è pronta a diventare nonna. La Lecciso spera che sua figlia Brigitta, dopo il matrimonio, le darà un nipotino. Ha dichiarato a questo proposito:

“Al momento Brigitta non è in attesa ma mi piacerebbe molto diventare una nonna. Mi impegnerei e sarebbe una grande gioia”.

Insomma, la Lecciso ha stravolto completamente la sua vita. Se fino a qualche anno fa era interessata alle apparizioni pubbliche e televisive, oggi è tutta casa e famiglia. La compagna di Al Bano si dedica ai suoi figli e in particolare segue la carriera di Jasmine, la figlia avuta con l’artista di Cellino.

La giovane sta cercando di seguire le orme del famoso papà e di affermarsi nel mondo musicale. Fino ad ora ha ottenuto già dei piccoli, grandi successi ma la strada è ancora lunga, però, con il supporto di papà Al Bano e di mamma Loredana, sarà facile affrontare ogni insidia e ogni tempesta.