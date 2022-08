Cuscini puliti quasi a costo zero, lavaggio a secco senza lavatrice: tornano bianchissimi

Ecco che di seguito vi sveliamo come lavare i vostri cuscini senza il bisogno di accendere la lavatrice, basta un lavaggio a secco.

Continuate a leggere per scoprire come risparmiare una montagna di soldi, visto che non accenderete più la lavatrice per lavare i vostri cuscini con questo fantastico metodo di lavaggio a secco.

Pulire letto e cuscini per averli come in un hotel di lusso

Il letto è quella parte della nostra casa dove trascorriamo la maggior parte del tempo, anche se non ne investiamo troppo per prendercene cura. Normalmente la pulizia che solitamente si effettua in questa stanza si basa sul lavaggio delle lenzuola una volta alla settimana, cosa che normalmente pensiamo sia sufficiente.

Nel materasso si accumulano però odori, acari e sporco che deve essere accuratamente rimosso. Inoltre, per questo non è necessario spendere molti soldi per l’acquisto di oggetti costosi o passare molte ore a pulire questa stanza.

Per questo oggi ti spieghiamo i consigli e i passaggi che devi seguire per rendere il tuo letto profumato ed essere appetitoso come quello di un hotel di lusso in pochi minuti con prodotti che sicuramente hai in casa.

Prima di tutto devi togliere la biancheria dal letto, come le lenzuola, le federe e i cuscini, e lavare tutto bene in lavatrice. Se nel programma che scegli includi mezzo bicchiere di aceto bianco insieme al tuo solito ammorbidente, avrai una morbidezza in più che noterai in seguito.

Fatto ciò, è il momento di pulire il materasso. Per fare ciò, con un aspirapolvere portatile o uno normale con bocchetta piccola, rimuovere eventuali detriti che potrebbero essere in superficie.

Dopo aver completato questo passaggio, è il momento di disinfettare ed eliminare gli odori. In questo modo, mescola mezza tazza di bicarbonato di sodio e alcune gocce di profumi di oli essenziali come lavanda o agrumi. Stendere questa soluzione sul materasso pulito con uno straccio e lasciarla riposare per circa 30 minuti.

Non è necessario utilizzare acqua in nessuno di questi passaggi. Trascorso questo tempo, puoi spazzolare un po’ la soluzione e aspirare nuovamente la superficie. Questo non solo avrà eliminato i cattivi odori, ma avrà lasciato un profumo molto gradevole e in pochi minuti.

Dopo aver posizionato le coperte e le lenzuola già pulite e asciutte, puoi spruzzare un po’ dello stesso olio essenziale diluito in acqua che hai usato prima sulle lenzuola con uno spray vaporizzatore per aumentare questa fragranza. Seguendo questi piccoli accorgimenti avrete un letto perfettamente preparato per riposare nel massimo comfort e con un avvolgente profumo di pulito quasi come in un hotel.

Ma conoscete il metodo del lavaggio a secco? Ecco che ve lo sveliamo di seguito!

Come eseguire il lavaggio a secco

Uno degli ingredienti più gettonati per il lavaggio a secco è sicuramente il bicarbonato. La prima cosa che dovreste fare per usufruire dei suoi benefici è versarne mezza tazza e mescolarla, ad esempio, a 10 gocce di tree tea oil.

Dopo aver creato il mix, ciò che dovrete fare è versarlo sui vostri cuscini e iniziare a spazzolare in modo da rimuovere tutto lo sporco. Quindi lasciate asciugare.

Un’altra soluzione è quella del borotalco. Mixatelo con un olio essenziale di vostra preferenza e fate praticamente la stessa cosa che avete fatto con il bicarbonato.

Il risultato è incredibile e vi farà risparmiare una montagna di soldi!