Condensa in frigo, solo così risolvi questo fastidioso problema: l’infallibile trucchetto della nonna

By

Ecco che di seguito vi sveliamo il trucchetto della nonna che vi aiuterà a mettere soluzione al fastidioso problema della condensa in frigo.

Continuate a leggere per scoprire in che modo dovete risolvere il fastidio della condensa che si crea all’interno del frigo e del congelatore. Nessuno conosceva questo rimedio.

Come mantenere il frigo in salute

Per mantenere il frigorifero in salute bisogna, di tanto in tanto, pulirne il ghiaccio.

Per farlo, bisogna svuotare l’apparecchio (a volte ci sono cibi congelati circondati da ghiaccio e non possono essere rimossi). È meglio scollegare il frigorifero prima di procedere alla pulizia. Per facilitare il compito di scongelamento, potete mettere una pentola di acqua bollente all’interno del frigorifero.

Per fare questo dovete prima togliere i ripiani e, dopo aver posizionato la pentola di acqua bollente -su un sottopentola-, chiudere lo sportello. Il vapore aiuta le calotte di ghiaccio a staccarsi. Dopo 20 minuti, il ghiaccio può essere rimosso.

Puoi anche usare un panno umido (imbevuto di acqua molto calda) per rimuovere parte del ghiaccio. Per farlo, purché sia morbido, puoi aiutarti con un raschietto. È necessario utilizzarlo con attenzione per non danneggiare la parete del frigorifero.

Quando le pareti del congelatore sono ricoperte di ghiaccio, è meglio sbrinarlo il prima possibile.

Il frigo, in genere, va scongelato almeno una volta all’anno, al di là del fatto che durante quel periodo non si è verificata un’eccessiva filtrazione dell’aria che ha portato a spessi strati di ghiaccio.

Un anno è sufficiente per formare – anche nelle moderne apparecchiature con un sistema di sbrinamento automatico – uno strato spesso mezzo centimetro. Anche se non è molto denso, eliminarlo contribuirà a consumare meno e ad ottimizzare le prestazioni dell’elettrodomestico.

Non tutti lo sanno, ma esiste un trucchetto davvero economico per eliminare la condensa dal frigorifero. Continuate a leggere per scoprirlo.

Ecco come eliminare la condensa con questo trucchetto infallibile

Non tutti lo sanno, ma uno dei trucchi della nonna che ci aiutano a eliminare la condensa dal frigorifero è quello di evitare di poggiare tutti i prodotti alimentari a contatto con la parete di quest’elettrodomestico.

Altre soluzioni sono quelle di non posizionare il vostro elettrodomestico in un luogo della casa che sia troppo freddo (come ad esempio un garage) né troppo umido.

Date un’occhiata anche alle guarnizioni, che devono essere mantenute sempre nuove. Queste parti devono essere sempre aderenti per evitare di danneggiare i vostri cibi.

Uno dei modi per evitare che le guarnizioni si danneggino è asciugarle una volta che si bagnano e soprattutto non aprire sempre lo sportello del frigorifero quando non è necessario.

L’ultimo segreto della nonna è quello di non mettere pietanze calde all’interno dell’elettrodomestico, ma di aspettare che si raffreddino prima di procedere con il loro ingresso in frigo.