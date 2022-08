Bustina di tè sui lampadari di casa, lo fanno in tanti: il risparmio è incredibile

Alcuni rimedi della nonna tornano ad essere utili anche a distanza di tanti anni. Ad esempio, voi avete mai messo una bustina di té sui lampadari di casa? Già numerose persone si sono impegnate per fare proprio questa pratica. Vi cambierà la vita: scopriamo di più.

Non ci crederete mai, ma mettere delle bustine di té nei lampadari può essere la soluzione adatta a tutti voi. Utilissima soprattutto in questo periodo estivo. Ci avete fatto caso? tantissime persone hanno deciso di appendere delle bustine di té sui lampadari. Vi sembrerà una cosa folle, ma in realtà è una genialata. Sicuramente non ci avete mai pensato, ma la dovete fare assolutamente, vi salverà.

Non solo è una soluzione ecologica che rispetta l’ambiente, ma è anche una decorazione molto creativa che lascerà tutti a bocca aperta. Riciclare le nostre bustine di tè possono essere riciclate in questo modo è davvero originale, vero? Ma ora è il momento di scoprire il motivo per il quale farlo: tutti i dettagli.

A cosa serve mettere le bustine sui lampadari di casa? Il motivo sconvolgente

Come abbiamo detto, mettere delle bustine di té sui lampadari di casa è una pratica che molte persone stanno adottando, soprattutto in questo periodo. L’estate è la stagione perfetta per gli insetti e trovare dei metodi super naturali per allontanarli è un’idea geniale.

Usare i soliti prodotti chimici che possiamo acquistare nei supermercati non è rispettoso per l’ambiente, proprio per questo dobbiamo trovare una soluzione più economica e soprattutto più ecologica che metta d’accordo tutti. Appendere delle bustine di té è un’idea geniale: scopriamo il motivo.

Addio insetti in casa: il rimedio naturale ed infallibile

Più della metà del regno animale è composto dagli insetti. Molti di loro si insediano nelle nostre case, nei posti più nascosti, come nell’aria, nei tessuti o sui muri. Questi ospiti poco graditi vengono spesso cacciati dalle nostre abitazioni con rimedi tossici. Per questo, è importante realizzare soluzioni fai-da-te.

Una delle più originali ed efficaci è proprio quella di appendere delle bustine di té sul lampadario di casa. In questo modo il forte odore allontanerà gli insetti volanti, come zanzare o mosche, senza ucciderli.

Ebbene sì, noi spendevamo così tanti soldi in insetticida e prodotti costosissimi per disfarcene quando la soluzione a costo zero ce l’avevamo proprio dentro casa.

Un metodo davvero originale e incredibile che tutti dovrebbero adottare per sostituire i prodotti chimici che non fanno affatto bene all’ambiente. Ma i rimedi naturali non sono terminati, infatti, potete utilizzare anche delle bustine di menta come repellente contro le mosche, o anche foglie di alloro, chiodi di garofano, eucalipto, oppure posizionare un contenitore di basilico e trifoglio nei pressi di alimenti aperti che si trovano in casa.