“Buon viaggio papà”, Adriano Celentano: l’ultimo saluto che spezza il cuore a tutti

Adriano Celentano, l’addio doloroso spezza il cuore di tutta Italia: “Buon viaggio papà”. Le commoventi parole sono un colpo al cuore.

Emozione e tristezza, addio a un grande uomo. Lo struggente messaggio lascia l’Italia in lacrime. Lui ha lasciato la vita terrena.

Adriano Celentano, noto nell’ambiente musicale con il soprannome de “Il molleggiato”, è un cantante e un artista di fama nazionale. Con le sue canzoni ha fatto crescere generazioni intere e diverse e ancora oggi, i suoi brani sono patrimonio della musica italiana.

In coppia da tanti anni con la storica compagna Claudia Mori, i due ancora oggi sono davvero la coppia più bella del mondo. La vita del famoso artista italiano non è stata semplice.

Tra lutti, depressione e momenti familiari complicati, Adriano ha avuto però la forza, grazie alla sua famiglia e al suo pubblico, di rialzarsi numerose volte, di andare avanti. Arriva ora una notizia che sconvolge però tutta Italia: lui non ce l’ha fatta. Lo struggente messaggio emoziona e commuove l’Italia intera. Il cuore di tutti è spezzato, le parole parole toccanti sono davvero un colpo al cuore.

Adriano Celentano sa sempre come fare emozionare. Ancora una volta ha colto nel segno e ha strappato una lacrima agli italiani. Il famoso molleggiato ha voluto ricordare e salutare, a suo modo, per l’ultima volta, il sapiente Piero Angela che qualche giorno fa ci ha purtroppo lasciati.

Con lui se ne va un pezzo della cultura italiana. Protagonista di trasmissioni culturali di grande successo come Quark e Superquark, tutti abbiamo ricevuto un insegnamento da Piero Angela che con la sua intelligenza, preparazione e amore per la conoscenza, ha mostrato un volto diverso dell’Italia.

Adriano Celentano ha voluto, attraverso il suo profilo Instagram, dedicare un pensiero non soltanto al compianto presentatore ma anche a suo figlio, Alberto Angela, che adesso dovrà accogliere l’eredità emotiva e culturale del padre, farsi forza e andare avanti.

Alberto Angela, proprio come il famoso genitore, è anche lui un divulgatore scientifico. Alla camera ardente ha tenuto un discorso che ha emozionato tutti. Queste le sue parole:

“Ho avuto la sensazione di avere Leonardo da Vinci in casa, che dava la risposta giusta sempre con una capacità di sintesi e analisi in modo pacato. Lui amava ripetere un aforisma di Leonardo Da Vinci: ‘siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata da lieto morire’.”

Adriano Celentano ha voluto invece inviare un messaggio ad Alberto Angela. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram poche e semplici parole ma molto eloquenti:

“Ciao Alberto. Le parole più belle per un grande come lo era tuo padre le hai pronunciate tu: ‘buon viaggio papà’. Parole che non hanno niente a che fare con la morte poiché riguarda solo quei debosciati che per l’ingordigia di volere tutto e subito a qualunque costo distruggono quel tesoro di eternità che è dentro ognuno di noi fin dalla nascita, senza avere la minima idea di ciò che perdono”.