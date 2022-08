By

Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi sembra essersi rifatta una vita e sua figlia Stella chiama proprio lui Babbo. Ecco di chi stiamo parlando.

Nel 2018 uno dei conduttori televisivi più amati di sempre per via della sua spontaneità e per la sua semplicità è passato a miglior vita dopo aver avuto un malore dovuto da un’emorragia celebrale.

Stiamo parlando di Fabrizio Frizzi che nel corso della sua carriera ha avuto modo anche di cimentarsi in campo cinematografico e come doppiatore, infatti negli anni ’90 ha dato voce al personaggio di Woody nella saga di Toy Story.

Carlotta Mantovan: ecco l’uomo che Stella chiama Babbo

La sua scomparsa ha lasciato tutti quanti senza parole, telespettatori e suoi colleghi. In particolar modo questi ultimi hanno dichiarato come Frizzi era un uomo buono e leale, cosa rara da trovare nel mondo dello spettacolo.

Il conduttore era sposato con Carlotta Mantovan, conosciuta durante Miss Italia 2001, programma che aveva lui condotto dove la donna, allora diciasettenne vi ha preso parte classificandosi seconda.

Sin dall’inizio, Frizzi aveva messo gli occhi addosso alla sua futura moglie, dicendo che aveva un viso troppo carino e dall’anno seguente, quando la Mantovan cominciava a intraprendere il suo percorso carrieristico in tv, i due hanno cominciato a frequentarsi.

Dal loro rapporto è nata nel 2013 la loro prima figlia Stella e i due sono convolati a nozze un anno dopo il lieto evento, nel 2014 per poi rimanere sposati fino alla scomparsa del conduttore.

Adesso la donna, dopo la morte del suo compagno ha deciso di cambiare completamente la sua vita e in tv non la si vede da tanto tempo perché ha preferito dedicarsi alla natura e ad un nuovo amore.

Infatti, come si può vedere dal profilo Instagram della Mantovan, la donna ha deciso di trasferirsi in una sorta di ranch in Francia dove passa il suo tempo con sua figlia al quale è legatissima e le due si danno forza l’un con l’altra.

In occasione del Ferragosto a far visita a Carlotta e Stella è stata Antonella Clerici con sua figlia Maelle come si piò vedere da un post pubblicato sui social dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno.

Le due sono ritratte insieme sorridenti e la Clerici scrive di essere felice con la sua amica nonostante il tempo passi e le loro figlie crescono. Ma la Mantovan dopo l’amore di Frizzi ha trovato quello puro nei confronti dei suoi due cavalli.

La donna infatti, è legatissima ai suoi amici a quattro zampe in quanto lei stessa appassionata di equitazione e possiede due enormi equini il primo acquistato assieme a Frizzi e il secondo preso quando insieme a sua figlia si è rifugiata in Francia.

La verità sulla frase di sua figlia

Ma Stella, che è tanto legata a sua madre, ha deciso di chiamare Babbo un altro uomo, uno che Frizzi conosce molto bene e mai avrebbe pensato che sua figlia chiamasse proprio lui con l’appellativo in questione.

A confermare questo episodio è stato lo stesso Frizzi in una puntata speciale de L’eredità dove vi ha partecipato assieme ad altri vip mostrando tutta la sua simpatia e la sua spontaneità.

Durante il programma, Carlo Conti ha posto a Frizzi una domanda del gioco che prevedeva di rispondere con Vero o Falso al quesito che chiedeva se sua figlia lo chiamasse Babbo quando erano assieme.

La figlia di Frizzi che lo chiama Babbo ahahahahah PIC.TWITTER.COM/VCV1CEMYHO — Ginevra (@Ginevracasalin) AUGUST 18, 2022

Fabrizio, ha risposto subito che la notizia era falsa, ammettendo che Stella, non chiama lui Babbo ma bensì Carlo Conti e che quando lo guarda in televisione esclama “Babbo Carlo” facendo sorridere tutti quanti in studio.

A sua volta, Carlo Conti, rispondendogli ha dichiarato che suo figlio quando vede Frizzi lo chiama Papà, per poi ammettere dopo un momento d’ilarità che stava scherzando ma è rimasto sorpreso dalla risposta data dal suo collega.